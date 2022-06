Senado aprueba indemnización de US$ 940 millones para exobreros de Itaipú, en año electoral

Con 31 votos por la aprobación, cinco por el rechazo, siete abstenciones y seis ausentes, la Cámara de Senadores dio media sanción al proyecto “que reconoce como compensación histórica, beneficios laborales a los extrabajadores, obreros originarios, constructores, contratados directos, de empresas contratistas y subcontratistas de obras, locadores y sublocadores de servicios y de los convenios de salud y de educación, de la usina de Itaipú margen derecha”.

Lea más: Exobreros de Itaipú exigen la aprobación del proyecto de ley que prevé pago de indemnizaciones

El reclamo es considerado histórico, ya que se viene realizando incluso desde las épocas de la dictadura, a través del cual obreros del lado paraguayo reclaman por no haber cobrado beneficios como desarraigo, vales de alimentación, adicional de vacaciones, productividad, peligrosidad, entre otros, que sí fueron pagados por la binacional a los trabajadores brasileños.

El senador Fernando Lugo (Frente Guasu) fue uno de los que argumentó a favor de la iniciativa. Explicó que si bien la parte jurídica establece que los plazos ya perecieron para este tipo de reclamos, existe una parte social que no puede ser desconocida. El mismo comentó que el censo que se tomaría como base es el presentado al Ejecutivo el 27 de agosto de 2021 y contempla unos 15.000 beneficiarios, pero aclaró que la lista podría ser depurada.

Respecto a las cifras y cuánto costará esto al Estado no está claro, ya que algunos proyectistas calcularon cifras de US$ 800 millones e incluso US$ 1.000 millones. El proyectista Abel González (PLRA) fue el que apuntó una cifra más estimativa de US$ 940 millones. (unos G. 6.533.000.000.000).

Amenazas de “matones”

Si bien la diferencia en cuanto a votos fue considerable, el debate fue un tanto intenso e incluso la senadora Desirée Masi (PDP), que expuso los dictámenes en contra, denunció haber recibido amenazas contra sus hijos por no acompañar el pedido.

“Se puede amenazar de diversas maneras, pero lo que no pueden hacer es amenazar incluso como están haciendo con mis hijos, así que se pueden ir bien a la p... la gente que está en la plaza, porque eso es ser matón. Es ser matón, eso no es reivindicar un derecho, un hecho, es querer matonear a las 3 o 4 personas que estamos acá defendiendo una posición”, acusó la senadora Masi, afirmando tener registrados los números de los remitentes.

Respecto a la postura de rechazo, Masi y otros legisladores como Fernando Silva Facetti (PLRA) y Stephan Rasmussen (PPQ) recordaron que estos exempleados tuvieron hasta el año 2002 para reclamar sus derechos, pero luego de ese plazo, aprobar esto sería extemporáneo, puesto que por nota reversal se declaró extinto el plazo.

Masi también reclamó que nadie proteste contra los “barones de Itaipú”, a quienes responsabilizó por haberse quedado con el dinero que correspondía a los trabajadores y que ahora deberá pagar la ciudadanía. “No les bastó robar todo lo que robaron que también robaron el salario y beneficios de los trabajadores”, dijo.