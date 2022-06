Aumento del salario mínimo generará despidos, aseguran

Ya ayer el Poder Ejecutivo oficializó que el salario básico sea de 2.550.307 guaraníes, con un jornal diario de G. 98.089, entrando así en vigencia desde el próximo mes de julio. Ante esto, Guillermina Imlach, presidenta de la Asomipymes, resaltó que desde su sector ya tenían una postura en contra del aumento, ya que será “imposible” el pago de ese monto en algunas empresas más pequeñas o entre los emprendedores.

Ante esto, Imlach aseguró que en algunos casos deberán recurrir a despidos para así continuar formando parte del mercado laboral formal y también para ofrecer precios que aún permitan competir entre otros comercios.

Lea más: Los aumentazos tras suba del salario mínimo

“Vinimos de la pandemia y no nos reactivamos. Tenemos muchos créditos y será imposible pagar”, aseguró.

Continuando, la presidenta del gremio resaltó que con este aumento del salario mínimo incluso aumentará la irregularidad e informalidad laboral, ya que algunos empleadores ya no podrán tampoco brindar el seguro social no porque no deseen hacerlo, sino porque no tendrán capacidad para tal efecto.

“El gobierno no nos tiene en cuenta a los que realmente generamos mano de obra”, finalizó.

Lea más: Pandemia: “los peores escenarios de inflación pasaron”

“Recomendamos no despedir”

Por otra parte, desde la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar), su presidente Eugenio Caje resaltó que acatarán el aumento del salario mínimo ya que corresponde por ley pero con ello reconoció que para algunos emprendedores o pequeños empresarios la situación se tornará más “desafiante” para cumplir con la ley.

Finalmente, Caje especificó que la recomendación de su asociación es la de evitar los despidos de los trabajadores y con ello solicitó una mesa de diálogo con el gobierno para establecer medidas de apoyo para identificar “salidas económicas”.

Lea más: Con el aumento del salario mínimo, también subirá el haber jubilatorio del IPS