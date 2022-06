Pandemia: “los peores escenarios de inflación pasaron”

Para el ex ministro de Hacienda es positiva la posición del Banco Central en términos de la lucha contra la inflación, “porque hoy está concentrada básicamente en dos productos, que son combustible y alimentos”.

El profesional de la economía lo define como un impuesto a la gente más pobre que gasta el 80% de su salario en alimentos y que el impuesto suba un 10% es considerado dramático.

“Creo que es positiva la lucha contra la inflación pero lo que preocupa es que la tasa de interés ya es demasiado elevada” analiza.

Explica que al subir la tasa de interés se retira el dinero del mercado porque los bancos no están dispuestos a prestar a tasas más bajas por lo que se deposita todo en el BCP, lo que genera menor cantidad de transacciones.

“El banco no te quiere prestar dinero porque tú proyecto, cualquiera sea, no es rentable a una tasa de interés por ejemplo del 15% y vos tampoco decís mejor espero, entonces no se genera empleo y sí se genera una fase recesiva. Lo que busca el BCP es tener una tasa de interés real/positiva”.