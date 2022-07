Hacienda ratifica déficit del 3% y veto a las ampliaciones

Haas habló del tema luego de la presentación del informe de “Situación Financiera” al mes de junio que realizó junto con el director de Política Macrofiscal, Rolando Sapriza, a través de una conferencia de prensa virtual desarrollada desde la Subsecretaría de Estado de Economía.

El déficit fiscal acumulado al mes de junio representa 0,8% del producto interno bruto (PIB), unos US$ 316,9 millones, y el anualizado se mantiene en 3,6% con en el pasado mes, levemente por encima del referido tope del 3% presupuestado.

La brecha acumulada, sin embargo, irá aumentando en este segundo semestre considerando que en esta parte del año es cuando el Tesoro realiza los mayores gastos, principalmente en lo que respecta a los servicios personales e inversiones.

El viceministro Haas ratificó el compromiso de que el saldo rojo este año no va a sobrepasar el -3% fijado en la ley de Presupuesto General de la Nación (PGN), que el próximo año se reducirá a -2,3% y en 2024 se retornará al tope de -1,5% del PIB establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal.

“Estamos por la senda correcta de converger nuevamente a niveles fiscales prudentes”, dijo el subsecretario al explicar que así lo marca la tendencia registrada en junio de los últimos tres años: en 2020 el déficit anualizado se situó en 4,8%, en 2021 en 3,9% y en 2022 en 3,6%.

Ampliaciones presupuestarias en estudio

Al viceministro se le consultó sobre el impacto que tendría en el déficit la eventual aprobación del paquete de ampliación presupuestaria que se estudia en el Congreso, a lo que respondió que vetarán todos aquellos proyectos que no tienen financiamiento, a fin de poder cumplir con el compromiso fiscal.

Las ampliaciones presupuestarias impulsadas por ahora por parlamentarios superan los G. 174.000 millones (US$ 25 millones), que favorecen a diversas instituciones públicas con aumentos salariales para los funcionarios, contratación de personal y creaciones de cargos, entre otros gastos corrientes.

“Nuestra posición siempre fue no acompañar las ampliaciones presupuestarias que no tengan la contrapartida real de ingresos y, de hecho, el compromiso que asumió con nosotros el presidente de la República (Mario Abdo Benítez) es vetar esas iniciativas que aumentan el gasto y no tienen la contrapartida real de ingresos”, indicó Haas.