Hacienda destaca sistema para ordenar recursos destinados a la inversión

El secretario de Estado y jefe del Equipo Económico Nacional (EEN), Óscar Llamosas, hizo en la fecha un balance de los diez años del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) en un seminario que se llevó a cabo en el Crowne Plaza de Asunción, del cual participaron autoridades nacionales, representantes de organismos internacionales y de gremios empresariales.

En la apertura, el ministro Llamosas dijo que con el SNIP se fueron eliminando en los proyectos de inversión los gastos corrientes que no estaban vinculados a estos planes, tales como los salarios, pasajes, viáticos y otros, además de acciones no sostenibles, sobredimensionadas y no rentables socialmente.

Sostuvo que el referido sistema es una guía necesaria e imprescindible para el Paraguay, teniendo en cuenta que las demandas de la ciudadanía son innumerables y urgentes, pero que los recursos públicos son limitados.

Lea más: FMI recomienda volver al tope de déficit fiscal

“El SNIP tiene como desafío seguir mejorando, progresivamente, las capacidades técnicas de los organismos y entidades del Estado a través de un programa permanente de capacitación, con la incorporación de nuevas herramientas metodológicas en áreas prioritarias para el desarrollo nacional, fortalecer su marco legal y potenciar los procedimientos de monitoreo y seguimiento, sobre todo físico, de los recursos públicos destinados a la inversión”, indicó.

Contribuyó a mejorar calidad del gasto

El viceministro de Economía, Iván Haas, destacó por su parte que el SNIP contribuyó de manera importante con la calidad del gasto, según un reporte de la cartera fiscal.

El informe indica que, teniendo en cuenta que la brecha de infraestructura es todavía muy grande en Paraguay, Haas apuntó que mejorar la eficiencia del gasto es el camino correcto, considerando que en este contexto los recursos nunca serán suficientes.

Lea más: Presupuesto 2022 registra aumentos principalmente en obras y en salud

Agregó que el referido sistema instaló la capacidad de identificar exactamente cuál es el esfuerzo en el gasto destinado a inversión pública. “Desde que el SNIP vino a limpiar todos estos gastos no relacionados al proyecto propiamente, hoy podemos decir con certeza que hemos roto el techo de mayor inversión en infraestructura física, hemos superado los 3,2% del producto interno bruto (PIB)”, añade el informe sobre lo afirmado por Haas.