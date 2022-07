Piden acelerar investigación de supuesto vaciamiento en Cooperativa Villa Morra

Los manifestantes se congregaron esta mañana frente a la sede del Ministerio Público en Haedo y Nuestra Señora para solicitar a la fiscala general del Estado Sandra Quiñónez que se instruya los oficios para que se avance con la investigación de denuncias presentadas ante la Justicia de un supuesto vaciamiento en la entidad solidaria.

Según reclamaron los manifestantes, la primera denuncia contra exdirectivos de la cooperativa se presentó en fecha 6 de agosto del 2021 como causa No. 5602/2021 que recayó en la unidad fiscal número 17 a cargo de la Agente Fiscal Natalia Cacavelos y que posteriormente fue formulada otra denuncia en fecha 02 de noviembre del mismo año, identificada como causa No. 8607/2021 a cargo del agente fiscal Alcides Corvalán. Los manifestantes se autoconvocaron hoy frente a la sede del Ministerio Público para solicitar a la fiscala general Sandra Quiñónez que la causa tenga algún avance, ya que a la fecha, los socios de la cooperativa no tienen ningún resultado de las investigaciones.

Millonario daño patrimonial

De acuerdo con los denunciantes, habría un perjuicio económico a la entidad solidaria de más de G. 30.000 millones, (US$ 4,2 millones) y por la complejidad del caso, solicitan que la causa sea remitida a la Unidad Especializada de Delitos Económicos, para poder avanzar con la investigación. Asimismo, los manifestantes reclaman la imputación de los responsables del supuesto vaciamiento. Ambas denuncias son innominadas, y se busca que el Ministerio Público pueda individualizar a los responsables que surjan de la investigación.

La Cooperativa Villa Morra fue intervenida por el Incoop en el 2019. A partir de esta intervención se estableció una vigilancia localizada que se mantiene hasta ahora. Esta vigilancia del Incoop fue ampliada y entre las exigencias están la de realizar un plan financiero y reportes que deben presentar periódicamente al Incoop.