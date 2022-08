Itaipú: pagos al Paraguay por cesión de energía caen 21% entre enero y julio

La compensación que paga mensualmente Brasil a nuestro país por aprovechar parte de su energía en la central binacional, en definitiva el precio de su energía, se redujo US$ 26.487.699 este año, según los registros que divulgó la Dirección Financiera de la entidad a través de su Asesoría de Comunicación Social -División Prensa el último fin de semana.

De enero a julio últimos, la cantidad de dinero que remesaron al Ministerio de Hacienda, a través del Banco Central del Paraguay, en concepto de compensación ascendía a US$ 98.410.400, en tanto que en similar período de 2021 enviaron US$ 124.898.000.

Reiteremos que este renglón, al menos desde 1986, no integra el costo del servicio de electricidad de la entidad binacional.

En lo concerniente al segundo beneficio que recibe nuestro país de Itaipú -que es compartido por Brasil en la misma proporción, y que se carga en la canasta de costos de la entidad- los royaltíes, el informe de referencia señala sumaron US$ 115.212.700, inferior en casi 6% al monto que recibió nuestro país por el lapso enero/julio de 2021 (US$ 122.474.100).

Por royalties se entiende esa especie de alquiler que paga la binacional a los propietarios del río Paraná por aprovechar su potencial hidráulico para la generación de energía, razón por la cual forma parte de su costo.

Los beneficios que recibe la ANDE

En lo atinente a los beneficios de la ANDE (Resarcimiento por cargas de Administración y Supervisión, mensualmente, y Utilidad por Capital Aportado, solo anualmente), los registros de las oficinas locales de la entidad binacional señalan que en el ejercicio en curso recibió US$ 36.443.800, mientras que el año pasado, también de enero a julio, sumó 34.436.100, el único rubro que presenta signo positivo: 3,8%.

Los pagos a la empresa eléctrica estatal paraguaya también se descargan en la canasta de costos de la entidad binacional.

Sobre el comportamiento de los indicadores de pagos correspondientes exclusivamente a julio último, el informe revela que US$ 17 millones provinieron por el ducto royalties, US$ 15 millones por el de la Compensación y 1,3 millones por el de la ANDE, que sumados dan un total de 33 millones de dólares. En julio de 2021, la remesas al Paraguay de y a través de Itaipú sumaron US$ 33,7 millones.

El material informativo de referencia no incluye una explicación sobre las causas de la considerable merma, pero otros informes, también de las dependencias técnicas de la entidad paraguayo/brasileño, se atribuyeron a la menor generación de la central, afectada históricamente por la sequía que afectó a la región y por ende al río Paraná.