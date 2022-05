Transferencias de Itaipú al Fisco se redujeron un 17% en el primer cuatrimestre de este año

De acuerdo con el informe distribuido ayer por las oficinas locales de la entidad binacional, entre enero y abril último, de Itaipú y a través de ella llegaron al Banco Central del Paraguay (BCP) US$ 144.624.400, en tanto que en el mismo lapso de 2021, recibió US$ 173.708.000, la merma por ende fue de US$ 29.084.400.

Al desagregar los montos globales de referencia nos encontramos con más sorpresas, por ejemplo, el correspondiente a la “compensación” por cesión de energía, en definitiva el precio de la energía paraguaya en Itaipú, se contrajo en un 31%, de US$ 76.220.700 cayó a US$ 52.911.400, US$ 23.309.300 menos.

Royalties

El segundo renglón más relevante en este recuento es de los Royalties, algo así como el alquiler que paga la entidad binacional a los gobiernos de nuestro país del Brasil por explotar el río Paraná para producir energía en la central: US$ 65.122.300 este año contra US$ 72.867.900 en 2021, el 10,63% menos.

Finalmente, en la columna titulada ANDE (resarcimiento por cargas de administración y supervisión relacionadas con la binacional), es la única en la que se observa cierto incremento: 8%, de 24.620.200 en 2021, subió a 26.590.700 en los cuatro primeros meses de este año. La estatal recibe además anualmente utilidad por el capital que aportó a la binacional.

Explican los voceros de la entidad paraguayo/brasileña que cumplen “a cabalidad” con estos compromisos gracias al “optimo desempeño de la central.