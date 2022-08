Créditos en ejecución de organismos financieros suman US$ 5.244 millones

A junio, la cartera crediticia que los organismos financieros multilaterales y bilaterales oficiales mantienen con el país supera los US$ 5.244 millones, de este monto llevan ejecutado US$ 2.457 millones, que representa el 46,9%.

Los fondos que restan por desembolsar suman US$ 2.786 millones, que los organismos internacionales irán liberando de acuerdo con el cronograma establecido en los contratos y con el proceso de avance de los programas.

Son 62 proyectos destinados a diversas áreas e instituciones públicas componentes de la Administración Central y Entidades Descentralizadas.

Más proyectos para MOPC y ANDE

La mayor cantidad de proyectos guardan relación con inversiones en infraestructura, cuya ejecución está a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Los préstamos más nuevos que forman parte del listado en ejecución se sumaron en abril: US$ 20 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el mejoramiento de la investigación, innovación, transferencia de tecnología agraria en Paraguay, que está a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Lea más: La deuda pública equivale ya al 36% del PIB

Además, otro crédito de US$ 100 millones del Banco Mundial para la construcción de ruta tramo Puerto Indio- Cruce Mbaracayu, a cargo del MOPC, y US$ 354 millones otorgados por CAF- Banco de Desarrollo de América Latina para el mejoramiento del tramo cruce Centinela- Mariscal Estigarribia- Pozo Hondo.

En enero, el país contaba con 59 proyectos en ejecución, el financiamiento externo ascendía a US$ 4.912 millones, el desembolso llegaba a US$ 2.325 millones, que equivale al 47,3% de ejecución y un saldo por desembolsar de US$ 2.586 millones, de acuerdo con los datos de Hacienda.

El año pasado, entre enero y junio estaban en ejecución 58 proyectos con financiamiento externo, la cartera crediticia ascendía a US$ 4.656 millones, con un nivel de ejecución de US$ 1.870 millones, que representaba 40,2%, y un saldo por desembolsar de US$ 2.786 millones.

Préstamos por bonos del Tesoro

Hacienda, al final del primer semestre del año, decidió dejar de colocar en el mercado local un remanente de bonos por US$ 140 millones porque las tasas de interés estaban muy por encima de la referencia establecida.

La cartera optó finalmente por contratar dos préstamos de organismos multilaterales para cubrir la parte del presupuesto que se financia con endeudamiento público, con menor tasa de interés.