En el primer semestre se recibieron desembolsos por US$ 948,9 millones

El informe de la cartera fiscal señala que en enero se recibió US$ 215,9 millones, en febrero US$ 87,5 millones, en marzo US$ 182,8 millones, en abril US$ 77,7 millones, en mayo US$ 297,1 millones y en junio US$ 87,9 millones, lo que representa un total de 948,9 millones.

Los recursos provienen de los préstamos obtenidos de organismos multilaterales y bilaterales, así como también por la colocación de bonos del Tesoro en el mercado nacional e internacional.

Lea más: Estado destinó US$ 375 millones para pagar deudas

El año pasado el monto desembolsado a favor de las entidades públicas componentes de la Administración Central y Entidades Descentralizadas llegó a US$ 1.875,3 millones.

La mayor cifra se recibió en 2020 cuando ascendió US$ 3.689,9 millones, año en que se realizaron préstamos y emisión de bonos soberanos para hacer frente a la pandemia por covid-19 y para mitigar su impacto en la economía.

Saldo de la deuda pública total

En ese año, como consecuencia de esta coyuntura, la deuda pública se disparó de US$ 8.859,1 millones registrado a fines de diciembre de 2019 a US$ 12.212,9 millones a fines de 2020, lo que a su vez llevó el déficit fiscal a 6,1% del PIB.

El año pasado el saldo de la deuda cerró en US$ 13.631,3 millones, lo que representa el 33,8% del PIB; en tanto que en el primer semestre del presente ejercicio la deuda subió a US$ 14.450,3 millones, lo que equivale al 36% del PIB, según el informe de Hacienda.

Lea más: Hay 63 proyectos con financiamiento externo en ejecución

La mayor deuda proviene de la emisión de bonos del Tesoro, tanto en el mercado nacional como internacional, representando en el total US$ 7.951 millones, que equivale al 55%.

En contrapartida, hasta el primer semestre del año abonó US$ 375,4 millones para estar al día con los acreedores, lo que representa un aumento del 12% con respecto al monto destinado en el mismo periodo del año pasado.

Los pagos corresponden a las cuotas de la deuda pública, contraída por organismos financieros internacionales, tenedores de bonos del Tesoro y los inversionistas de obras a través de la ley “llave en mano”.

El servicio de la deuda incluye el pago de los intereses, la amortización del capital prestado y la comisión por los préstamos realizados, por la colocación de bonos.