Hacienda transfirió recursos a municipios y gobernaciones

El informe de Hacienda da cuenta que al cierre del séptimo mes del año las municipalidades recibieron G. 650.531 millones (US$ 93 millones), mientras que las gobernaciones G. 535.077 millones (US$ 76,5 millones), lo que representa un total de G. 1,18 billones (US$ 168,7 millones).

Explica que los montos transferidos incluyen los royalties y el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), que en el caso de los municipios G. 117.548 millones provienen del Fonacide y G. 450.437 millones de royalties. En tanto que para las gobernaciones G. 108.279 millones de royalties y G. 34.395 millones del Fonacide.

Además, indica que las gobernaciones recibieron transferencias provenientes de los impuestos o recursos del Tesoro, por un total de G. 296.228 millones.

Lea más: Presupuesto aumentó US$ 415 millones en el primer semestre del año

“Las transferencias de recursos financieros a los gobiernos subnacionales están sujetas al cumplimiento estricto de los requerimientos legales establecidos en la Ley N° 6873/2022 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el Ejercicio Fiscal 2022, y su Decreto Reglamentario N° 6581/2022″, afirma la nota de Hacienda.

Deja en claro que el incumplimiento de los requisitos legales obliga al Tesoro Nacional a suspender las transferencias de los recursos financieros, hasta tanto se regularice la presentación de la rendición de cuentas e informes, de acuerdo con los plazos y condiciones establecidas en las normativas vigentes.

Una vez cumplidos con los requerimientos legales establecidos en las mencionadas normativas, añade Hacienda, no se requiere de gestión adicional alguna por parte de las autoridades departamentales y/o municipales, o de personas autorizadas por las mismas para las transferencias de recursos, añade el informe.