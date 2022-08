Hacienda propone pagar aumento a docentes en dos etapas

Las autoridades de la cartera, según la información manejada extraoficialmente, plantearon en la mesa de negociación que tiene con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y los gremios de docentes, abonar en abril un primer aumento y luego en octubre.

Esta propuesta obedece a que el incremento para los maestros tendrá un fuerte impacto en el presupuesto para el próximo año y, dependiendo del porcentaje, requerirían de unos US$ 100 millones.

El porcentaje de suba no está definido aún, en la mesa de negociación se habla de entre 14% a 16% y en Hacienda esperan que esta semana se logren cerrar el acuerdo, atendiendo que el PGN 2023 deberá ser presentado al Congreso el 1 de setiembre a más tardar.

Lea más: Hacienda no prevé aumento salarial para funcionarios en el PGN 2023

Será el último aumento que forma parte del acuerdo que se había firmado en 2016 con los docentes, durante el gobierno del entonces presidente Horacio Cartes (ANR), para establecer el salario básico profesional y atender otras reivindicaciones.

El año pasado, los docentes recibieron en octubre un incremento del 11%, este año otros 5% desde julio para completar 16%.

Lea más: PGN 2023: reajuste en Fuerzas Públicas costará unos US$ 46 millones

Además, de este aumento para docentes el PGN prevé reajustar por efecto de la variación del sueldo mínimo a los funcionarios administrativos que ganan hasta dicho monto: G. 2.550.307 mensual; militares y policías, gobernadores y miembros de las Juntas Departamentales, las pensiones de los adultos mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad y los veteranos de la Guerra del Chaco.

El reajuste salarial para militares y policías costará alrededor de US$ 46 millones, para los funcionarios administrativos US$ 5 millones y la pensión alimentaria unos US$ 31 millones.