Engordar novillos para los mercados premium

“En paraguay hay una gran desconfianza entre el productor y la industria frigorífica primero, y de los mercados internacionales hacia la industria después; y la realidad es la siguiente, Paraguay está enviando carne en una bolsa en donde va todo mezclado, lo bueno, lo mediano y lo mediocre, y por eso también nos pagan así, principalmente Chile que es uno de los que más nos compra. Es por eso que será muy importante la aplicación de la “Norma paraguaya de clasificación y tipificación de carcasas bovinas”, empezó diciendo el doctor Egon Neufeld, que es productor chaqueño y también trabajo en la creación de la norma.

Paraguay está dejando de castrar

“En los últimos 10 años la producción del novillo en Paraguay ha decaído de 1.600.000 cabezas faenadas, a prácticamente 200.000 cabezas, y si seguimos así ya no vamos a faenar novillos en el país. Nosotros no estamos diferenciando realmente la calidad de nuestros productos, el cliente casi no tiene opción entre elegir por lo que encuentra en la góndola. Hoy tenés 5 tapacuadril de 5 industrias y todas son diferentes, además tienen el mismo precio”, comparó preocupado.

¿Castrar o no castrar?

A la consulta de si el productor debe castrar o no castrar sus animales, el doctor Egon dijo. “Un técnico brasilero te dice una cosa y un técnico norteamericano te dice otra cosa, sobre el macho entero (sin castrar). El mercado brasilero es un mercado de commodity, venden volumen no calidad, EE.UU. vende calidad, y todo el mundo le tiene como referencia a la calidad de los cortes americanos. EE.UU. engorda el 98 por ciento de su ganado en confinamiento, y tienen una tipificación de mas de 60 años, no vas a encontrar ni un solo macho entero. Además, reciben mejor precio por su carne, Paraguay no produce volumen, entonces debemos apostar a la calidad”.

Diferencia de calidad entre el novillo y el macho entero

“Mientras la industria no pague por calidad al productor, le conviene seguir haciendo macho entero, ya que por las hormonas masculinas (testosterona) tiene una buena conversión alimenticia y aumenta más de peso. Esta condición de la libido hace que queme más la grasa, y la grasa de cobertura es fundamental para cubrir la carne y que esta no se queme (queda negra) en la cámara fría. La hormona masculina también hace que la carne se más dura. Sin embargo, la carne de novillo engrasa fácil, mantiene su PH y su capacidad de resistir a los patógenos más fácilmente, además es mucho más tierna, y podría tener mejor precio en los mercados internacionales”, señaló como puntos diferenciados el doctor.

Se debe pagar mejor por el novillo

“Hoy en día se debería pagar 15 por ciento más por el novillo por encima del macho castrado para compensar la calidad, pero eso solo podrá pasar cuando tengamos la tipificación y mercados que paguen diferenciado. Hoy la carne paraguaya no está en las góndolas de élite de Chile, porque el producto que le enviamos no está diferenciado. Ni la cuota Hilton cumplimos”, aún hay mucho por hacer, finalizó el doctor Egon Neufeld, titular de la Expo Trébol del Chaco.