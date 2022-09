Mario Abdo promete que combustible “va a bajar”, pero cuando llegue la reposición del stock

“Va a bajar el combustible. Lo que pasa es que nosotros tenemos compras y la ley nos impide vender combustible por debajo del costo, o si no sería malversación”, respondió el presidente Mario Abdo cuando le consultaron hoy por qué aún no se han anunciado reducciones de dicho producto.

El mandatario confirmó que el combustible está más barato, pero aseguró que se tiene mucho producto adquirido a precios más elevados. “Hicimos una venta a Bolivia para vaciar lo antes posible nuestro stock para, por ende, reponer y en el proceso de reposición donde vamos a comprar el combustible más barato vamos a poder volver a bajar”, manifestó.

Mencionó que hace un mes se produjo una reducción y reiteró la promesa de volver a anunciar otra baja cuando llegue el nuevo producto. En cuanto a los pedidos de los camioneros, indicó que se está trabajando con Hacienda y Petropar y que se están viendo beneficios impositivos

Con respecto a la falta de transparencia en las estructuras de costos, aseveró que “no se esconde nada. Es todo transparente, se puede mostrar”, respondió.

Movilizaciones a nivel país

Desde esta mañana, camioneros, taxistas y conductores de plataformas digitales se movilizan en varios puntos del país para exigir que el combustible baje G. 1.500. Algunos gremios prometen no cerrar rutas, pero otros indican que si no lo hacen, el Gobierno no escucha los reclamos.

Desde el sector privado también alegan que tienen stock adquirido cuando el producto estaba más caro. Sin embargo, el economista Stan Canova refutó esta mañana ese punto recordando que el tancaje de los emblemas privados no tiene mucha capacidad de almacenaje y afirmó que las condiciones están dadas para volver a los precios del mes de marzo.

