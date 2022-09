PGN 2023: servicio de la deuda crece 9%

El ministro de Hacienda, Oscar Llamosas, explicó ayer ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso los grandes números del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio 2023 y los principales programas a ser ejecutados.

Llamosas hizo inicialmente un resumen de la coyuntura económica y resaltó el escenario complejo por la sequía que afectó este año al sector agrícola y el conflicto Rusia-Ucrania que tiene un impacto en el precio de la energía y los alimentos.

Además, expresó que se prevé un repunte de la economía en un 4,5%, una inflación de 4,1%, tipo de cambio a G. 7.098 por dólar y un crecimiento en el nivel de importación de 5,3%.

Con respecto al déficit fiscal señaló que el presupuesto contempla -1,5%, pero se solicita elevar el tope a 2,3% del PIB como parte del plan de convergencia fiscal.

El proyecto de presupuesto para el próximo año asciende a G. 102,6 billones (US$ 14.454 millones), pero de ampliarse el déficit llegará a G. 105 billones (US$ 14.792 millones).

A la Administración Central le corresponde G. 53,6 billones (US$ 7.551 millones) y a las Entidades Descentralizadas G. 49 billones (US$ 6.903 millones), en donde dijo crece el gasto ya que ANDE y Petropar requieren más para comprar energía y combustibles, también el Banco Nacional de Fomento (BNF) y la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) para dar créditos.

Montos previstos en Presupuesto General de la Nación

Llamosas fue consultado acerca de los datos respecto al pago de la deuda pública y citó los números que corresponden a la Administración Central, que lo paga el Tesoro Público.

De acuerdo con el informe de la cartera, este año está presupuestado un total de G. 6,7 billones (US$ 957,5 millones) y para el año venidero G. 7,4 billones (US$ 1.045 millones), lo que representa un aumento de 627.000 millones (US$ 88,3 millones) y equivale a 9% más.

El monto corresponde a la amortización, que se cubre con nuevas deudas, principalmente emisión de bonos del Tesoro; así como los intereses y comisiones, que se financian con recursos del Tesoro.

Los pagos se realizan a organismos financieros internacionales, tenedores de bonos e inversionistas que realizan obras bajo la ley llave en mano.

Según datos que Hacienda dio a conocer durante la presentación del PGN al Congreso, la deuda pública representará el próximo año el 37,8% del PIB.

Al mes de julio último el pasivo público total asciende a US$ 14.431,3 millones, lo que equivale al 35,3% del PIB.