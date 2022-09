PGN 2023: Hacienda espera que legisladores respeten el tope de gasto

La agenda de la Comisión Bicameral prevé que tras la sesión preparatoria y la elección de autoridades, el ministro de Hacienda, Oscar Llamosas, exponga, desde las 11:30, sobre el proyecto de presupuesto para el próximo año y, desde las 14:00, el ministro del Interior, Federico González haga lo propio sobre el plan de gasto de la institución a su cargo.

El ministro LLamosas señaló ayer a ABC que espera que los legisladores respeten los topes financieros establecidos por el Ejecutivo y que los criterios de racionalización del gasto se apliquen a todas las entidades del Estado, que haya racionalidad y se mantenga el equilibrio del presupuesto.

Lea más: PGN 2023: Llamosas espera aprobación de un presupuesto razonable y ordenado

El último viernes durante una reunión que mantuvo con los miembros del Centro de Regulación, Normas y Estudios de la Comunicación (Cerneco), había señalado que es sumamente importante que el presupuesto 2023 sea razonable y permita que la transición del gobierno actual y el gobierno entrante sea de manera ordenada.

Presupuesto total planteado

El Ejecutivo, a través de Hacienda, presentó ante el Congreso un proyecto de ley que asciende a G. 102,6 billones (US$ 14.454 millones), con un tope de déficit fiscal de 1,5% del producto interno bruto (PIB). Sin embargo pide que se eleve el límite del saldo rojo a 2,3% del PIB, para destinar más recursos a Salud y obras públicas. De aceptarse esta propuesta, el presupuesto aumentará a G. 105 billones (US$ 14.792 millones).

Lea más: PGN 2023: aumentan los gastos rígidos

Existe la posibilidad de que los legisladores incrementen el gasto público por encima del tope planteado por el Ejecutivo, atendiendo que están en plena campaña política con miras a las internas partidarias, previstas para diciembre; y las elecciones generales, a realizarse en abril de 2023.

A Hacienda las entidades públicas plantearon gastos adicionales por US$ 3.000 millones, que no fueron atendidos, principalmente para aumentos salariales y creación de cargos, según declaró en su momento el ministro, por lo que no se descarta que gran parte de estas solicitudes se trasladen al Congreso.

Bicameral con 30 miembros

La Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso estará conformada este año por 30 miembros, 15 senadores y 15 diputados (diez menos con relación al año pasado) para realizar el análisis del plan de gasto presentado por el Ejecutivo, el del Congreso y del Poder Judicial.

Tanto el Parlamento como la Corte Suprema de Justicia tienen autonomía en el manejo de sus respectivos presupuestos, por lo que sus proyectos contemplan mayores gastos de lo que Hacienda le asigna en el proyecto Ejecutivo. Incluso, se excluyen de las medidas de racionalización del gasto y del plan financiero.

Lea más: PGN 2023: piden a entes mantenerse en línea con el proyecto del Ejecutivo

Este año, la presidencia de la Comisión Bicameral le corresponde al titular de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Arnaldo Samaniego (ANR) y la vicepresidencia al titular de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores, Miguel Fulgencio Rodríguez (FG). De todos modos, deberán ser confirmados hoy en la votación a realizarse en la sesión preparatoria, en la que también elegirán a dos relatores.