Otro paro del horno de INC y ahora “por terquedad” de titular, critican

El horno de clínker de la Industria Nacional del Cemento (INC) de nuevo paró totalmente desde las 23:50 del miércoles, una vez más por “atranque de la máquina”, que se dio por la utilización de pet coke (combustible del horno) de mala calidad, según denunciaron los obreros, quienes ya habían advertido esta situación en su momento.

“Una vez más, el presidente de la institución, Ernesto Benítez, perjudica con su capricho y terquedad las instalaciones de nuestra planta fabril de Vallemí. Los trabajadores están muy molestos y desconcertados con la actitud de desidia y déspota del presidente. Además, por el perjuicio y daño que causa una vez más a nuestro castigado horno que produce el clínker para la elaboración de cemento”, expresó una de nuestras fuentes de la planta.

En este momento, los trabajadores de la fábrica están “golpeando con un caño largo para que pueda destrancar los materiales pegados por el precalcinador del horno”, informaron esta mañana.

“Una vez más, los trabajadores de Vallemí y Villeta se preguntan por qué el presidente de la República le sigue manteniendo en el cargo a este abogado Ernesto Benítez como presidente de la INC. Está matando a la cementera y, de hecho, con esto ayudando a la competencia, que próximamente ya va a producir cemento”, expresó, refiriéndose a la cementera Cecon, del expresidente Horacio Cartes.

Aseveró que al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, no le importaron las graves irregularidades que detectó la Contraloría General de la República (CGR) en la INC.

Se forzó la reactivación con coque de mala calidad

Recordemos que Ernesto Benítez había forzado la semana pasada la reactivación del horno de clínker de Vallemí, tras varios días de paralizaciones. Esto, pese a las advertencias con respecto a la pésima calidad del combustible (coque de petróleo) que se tenía en la fábrica.

En este momento, la empresa pública está teniendo dificultades para comprar pet coke y tuvo que cancelar el llamado para la compra del combustible a través de la resolución N° 419, con fecha del 29 de agosto último, porque el único oferente del llamado, la empresa Distripen, representada por Haydée María Bordón Rodas, no presentó la autorización del fabricante del producto.

Esta firma había ofertado un monto de US$ 10.890.000 para proveer a la estatal de 30.000 toneladas del combustible; es decir, a un precio de US$ 363/Ton, monto sobrefacturado, según denunciaron los obreros de la planta de Vallemí. Pero este cuestionamiento no fue tenido en cuenta por el comité que evaluó las ofertas.

En este momento, la INC está apurando dos licitaciones por vía de la excepción para la compra de pet coke y fuel oil, que son combustibles que se utilizan en el horno de Vallemí para la producción de clínker.