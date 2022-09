Contraloría analiza indicios de hechos punibles en la INC para remitir a la Fiscalía

La Contraloría General de la República (CGR) informó ayer que existen indicios de hechos punibles en los dos informes de auditoría que realizó a la Industria Nacional del Cemento (INC) y que están analizando los datos para remitir a la Fiscalía, de manera a que se puedan profundizar las pesquisas.

“Existen indicios (de hechos punibles) los que están siendo profundizados por la Dirección de Auditoría Forense. Para ello se deberán realizar mesas de trabajo con los auditores y posterior a ello se emitirá el dictamen que determine o no la remisión de los antecedentes al Ministerio Público”, resaltó Darío Ortega, director jurídico del ente contralor.

Cuando se le consultó en cuánto tiempo más estarían remitiendo los antecedentes a la Fiscalía, señaló: “Vamos a acelerar lo más que se pueda, es cuestión de coordinar los tiempos con las misionales”, expresó.

El primer informe tiene que ver con una fiscalización inmediata que la CGR realizó a la INC (resolución número 487/2021) que se culminó en agosto de este año y en el que se descubrió que la cementera pública realizó un pago irregular de más de G. 1.403 millones en el marco de un contrato para el montaje del ventilador de tiro horno de Vallemí, porque desembolsó por cantidades diferentes a las obras que realmente fueron ejecutadas.

Si bien el ente contralor pidió a la empresa estatal que se recuperen los recursos desembolsados, esto no se concretó hasta la fecha. “La misional que intervino en esta auditoría me informó que están a la espera del plan de mejoramiento que debe presentar el ente, creo que tiene plazo hasta el 23 de setiembre”, explicó Ortega.

Otra auditoría descubrió varias irregularidades

Otra auditoría de cumplimiento que la CGR realizó a la INC (resolución número 555/2021), de agosto último, también evidenció que la INC no puede cubrir ni sus gastos por la escasa producción del cemento durante el año pasado. En el 2021 tuvo ingresos de G. 351.542 millones, pero sus gastos obligados representaron G. 499.727 millones, es decir, G. 148.184 millones de déficit.

Esto, pese a la inversión de US$ 80 millones de los bonos soberanos en las fábricas de Villeta y Vallemí, supuestamente para aumentar la producción y, por ende, los ingresos de la fábrica. Sin embargo, esto no ocurre hasta ahora y el informe del ente de control reveló que la cementera pública ni siquiera está cumpliendo con los pagos correspondientes por los bonos soberanos.

Entre otras cosas, el informe de la CGR también detectó la producción más baja en la historia de la INC por las constantes paralizaciones del horno, además de varias irregularidades en las contrataciones de flete, tanto terrestres como fluviales, durante el año pasado, en la que se registraron violaciones de la ley de Contrataciones Públicas y pagos irregulares.