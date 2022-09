Paraguay “el país menos afectado por la pandemia”, enfatizó ministro de Hacienda durante congreso de la STP

Durante el congreso “Oportunidades y desafíos para desarrollo sostenible del Paraguay”, llevado a cabo en el Instituto del Banco Central del Paraguay para conmemorar los 60 años de la Secretaría Técnica de Planificación, fue invitado a exponer el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, quien resaltó que si se observan todos los indicadores no solo económicos, sino sociales y sanitarios, “Paraguay terminó como el país menos afectado por la pandemia”. No obstante, alertó que este escenario puede cambiar si no se toman las decisiones correctas en adelante.

Enfatizó que Paraguay se encuentra en un punto de inflexión, en el que si no se toman buenas decisiones, se puede retroceder.

Menos afectado por la pandemia pero golpeado por la sequía

Recordó los grandes choques que ha tenido la economía mundial en los últimos años desde el 2019, y hablando particularmente de nuestro país, se refirió a la sequía que golpeó duramente a nuestro territorio.

Resaltó que en el segundo semestre, cuando nos recuperábamos, vino la pandemia en marzo de 2020.

Allí “se tomaron decisiones drásticas, pero mirando hacia atrás fueron oportunas las que se hicieron”, rememoró.

Mencionó que tras el año pandémico, cuando avanzábamos en el proceso de recuperación económica, el año pasado pudimos cerrar con un crecimiento económico positivo, incluso teníamos las mejores perspectivas, pero este año 2022 nuevamente impactó la situación climática con una sequía importante que afectó al sector agrícola. Por otro lado, mencionó como factor negativo el conflicto entre Rusia y Ucrania que está teniendo un impacto importante en toda la economía mundial.

Tras la pandemia, inflación lleva a decisiones arriesgadas

Detalló que los últimos cuatro años fueron sumamente complejos, y el resultado de eso se ve este año, con la inflación.

“Hoy estamos viendo porcentajes de aumento en los índices de precios que hace tiempo no vivíamos. Eso genera un riesgo y obligó al Banco Central a tomar ciertas decisiones. Por otro lado, en cuanto a los riesgos financieros; hoy estamos viendo tasas de intereses en mercados internacionales que aumentaron. Eso no es conveniente para el Estado ni para el sector privado en cuanto a decisiones de inversión”, analizó el ministro de Hacienda.

Esto, según Óscar Llamosas, generó que los organismos internacionales que monitorean el desempeño económico del mundo hayan hecho revisiones de esas estimaciones, “y en todos los casos esas revisiones fueron a la baja”.

Pese a todo, hay buenas perspectivas

Admitió que tanto para este año como para el que viene, las perspectivas económicas mundiales se redujeron y “no es un escenario ideal”.

A pesar de esto, sostuvo que en Paraguay tenemos buenas perspectivas para el año que viene.

“En un ejercicio que hicimos para construir el presupuesto 2023 estimamos un crecimiento del 4,5%. Creemos que esto va en línea con reportes de otros organismos, que estiman para la economía paraguaya un crecimiento similar”, resaltó el titular de Hacienda.

Resalta decisiones oportunas en el 2020

Esta mejora, enfatizó, se sustenta en la recuperación del sector agrícola que se vio muy afectado.

En cuanto a la política fiscal, dijo que esta coyuntura hizo que el fisco “extreme esfuerzos y decisiones oportunas en el 2020″.

Recordó que el Gobierno había implementado un paquete de medidas que ayudaron a mitigar los impactos de la pandemia. Así también, rememoró, el país implementó medidas en el ámbito sanitario y políticas de mitigación en familias. No obstante, subrayó que “todo esto tuvo un costo”.

Apuntan a mejorar déficit

“En el 2020 tuvimos déficit fiscal por encima de lo que establece la ley de responsabilidad fiscal, que tiene un tope de 1,5%, pero nosotros llegamos al 6,1%”, indicó.

Hizo hincapié en que a partir del 2021, el fisco implementó un plan de convergencia fiscal que pudo reducir ese déficit, llegando al 3,7%.

Para este año, mencionó, tienen probado en el presupuesto un déficit máximo del 3%. Aseguró que mirando los números al mes de agosto, esta meta es posible en base a resultados obtuvieron.

Resaltó superávit operativo

“A partir de este año volvimos a superávit operativo que es importante para el fisco. Los ingresos fueron suficientes para cubrir los gastos corrientes”, destacó.

No obstante, reconoció que siguen existiendo brechas por cerrar. Admitió que la inversión está levemente inferior a años anteriores, pero sostuvo que “aún así son importantes”, las obras que se hicieron.

Reportó que se destinaron más de US$ 1.000 millones por año en proyectos de infraestructura para generar conectividad y competitividad a los productores.

No quieren cortar asistencia drásticamente

Enfatizó que el Gobierno continúa mitigando efectos de la pandemia, ayudando a familias que aún no pudieron recuperarse de la pandemia.

El objetivo, dijo, es que el corte de la asistencia no sea tan drástico para los sectores vulnerables.

Con respecto a la inflación, vaticinó que esta irá cediendo y normalizándose en torno a la meta que tiene el BCP.

Informó que el año que viene el presupuesto tiene un crecimiento del 6%, pero que este incremento se explica íntegramente por el crecimiento vegetativo de algunas entidades centralizadas, como empresas públicas (ANDE, Petropar) que requieren mayor presupuesto para funcionar, según Llamosas.

PGN es de US$ 14.500

El ministro precisó que el presupuesto para el año que viene es de US$ 14.500 millones, y lo consideró “equilibrado, poco más del 30% del Producto Interno Bruto”.

Destacó que el presupuesto 2023 será ejecutado en parte por este gobierno y la otra mitad por quienes asuman en agosto, por lo tanto, es muy importante.

Docentes por fin cobrarán salario profesional

Resaltó importantes asignaciones que se harán al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) como el salario básico profesional que se concretará después de casi 20 años.

“Este gobierno destinó más de US$ 500 millones paras que un docente de medio turno pueda ganar poco más de G. 3.600.000″, puntualizó el ministro.

En MOPC, señaló que habrá asignación importante para la ejecución de proyectos de inversión.

Resaltó que en un contexto mundial en el que la mayoría de países empeoraron su perspectiva económica, “Paraguay se destaca teniendo mejoras por parte de las calificadoras regionales”.