PGN 2023: Hacienda no solicitará adenda para financiar más gastos

El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, participó ayer del acto en el cual se inició la “Cuarta Misión de Evaluación” de análisis global del desempeño de la gestión de las finanzas públicas de nuestro país, mediante la aplicación de la metodología de Evaluación del Gasto Público y Rendición de Cuentas (PEFA, por sus siglas en inglés).

Tras el acto habló del tema presupuestario con ABC y adelantó la posición de la cartera ante los eventuales pedidos y aumentos que puedan aprobarse en el Congreso.

En ese contexto, dijo que en esta etapa del estudio del proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2023 están abiertos a recibir de las entidades públicas pedidos de reasignaciones y evaluar las cuestiones que no fueron consideradas en el anteproyecto presentado.

Dejó en claro, sin embargo, que en el caso en que los pedidos de adenda sean remitidos al Congreso, de ninguna manera implicarán la asignación de mayor cantidad de recursos tributarios, ni de endeudamiento, argumentando que tanto el ingreso como el endeudamiento estimados son los adecuados.

Pedidos ante la bicameral de Presupuesto

En los primeros días de audiencia en la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, el ministro del Interior, Federico González, las autoridades de las Policía Nacional y el ministro de Justicia, Edgar Olmedo, anunciaron que están conversando con Hacienda para presentar pedidos de adenda para atender la mayor necesidad de recursos que enfrentarán el próximo año.

Llamosas dijo que las instituciones son libres de pedir a Hacienda, tal como sucedió durante la preparación del proyecto de presupuesto cuando las solicitudes de ampliación sumaron US$ 3.000 millones, lo que obviamente es imposible de atender.

Agregó que los pedidos a ser evaluados serán aquellas cuestiones que se refieren a reasignaciones dentro del presupuesto de las propias instituciones, la asignación de prioridades o a cuestiones relacionadas con las empresas públicas que tienen otra fuente de financiamiento. “Ahí evaluaríamos los pedidos que hacen las entidades, pero no deben implicar aumento en la estimación de ingresos tributarios, principalmente, tampoco del endeudamiento”, indicó.

El ministro añadió que tras las audiencias buscarán tener conversaciones permanentes con la comisión bicameral, de tal modo a que salga un presupuesto medianamente razonable y equilibrado, que se ajuste a las estimaciones de ingresos.

Mantener el tope de gasto

El ministro insistió en que debe mantenerse el tope porque estamos en un periodo sumamente complejo y, a pesar de que la perspectiva económica es favorable para el año que viene, aún existen riesgos como la guerra y la situación climática, por lo que hay que ser siempre cautelosos.

Además indicó que el presupuesto del año que viene es especial, porque la mitad lo ejecutará el actual gobierno y la otra mitad el próximo, “así que en la medida que sea relativamente equilibrada va a ayudar al proceso de transición”.

Manifestó que en un eventual caso en que se ponga en riesgo el tope de déficit fiscal comprometido, como parte del plan de convergencia, no se ejecutarán estos gastos y se utilizarán las diferentes herramientas que dispone el Tesoro, como el plan financiero y el plan de caja.

Evaluarán veto parcial o total

En el caso de que estas herramientas financieras no se apliquen para las decisiones tomadas en el Congreso, Llamosas afirmó que evaluarán la posibilidad del veto parcial o total, ya que es una herramienta que también dispone el Poder Ejecutivo si no está conforme con la versión aprobada por el Congreso, tal como sucedió en 2016, y ajustar los presupuestos a la realidad económica.

“Si dentro del presupuesto se cargan gastos que no estén sustentados con mayores ingresos, le estamos engañando a la ciudadanía, porque esos ingresos no van a estar y esos gastos tampoco se van a ejecutar. Entonces, no va a tener mucho sentido cargar los presupuestos sobre ingreso irreales”, reiteró el ministro.

El titular de la cartera económica ratificó que no aumentarán los impuestos para financiar el presupuesto previsto para 2023, porque todas las estimaciones de ingresos se basan en el sistema tributario actual, pero pidió al Congreso que no apruebe leyes que afecten la capacidad de recaudación del fisco, porque de lo contrario se tendrá un impacto directo sobre el financiamiento del gasto. “Así que si toman la decisión por el lado de los ingresos, deberían también evaluar tomar decisiones sobre el gasto”, apuntó.