Argentina nombra dos consejeros de la EBY luego de casi tres años de inactividad del Consejo

Ayer, lunes 26 de setiembre, el presidente de la República Argentina, emitió su decreto 660/2022 con el cual designa como nuevos consejeros de la EBY a los abogados Raúl Joaquín Pérez y Gustavo Jesús Adolfo Canteros.

El documento, publicado en el Boletín Oficial del vecino país, señala que en el Anexo “A” del Tratado de Yacyretá se prevé que el Consejo de Administración, como órgano de administración de la EBY, estará compuesto por ocho consejeros o consejeras, de los cuales cuatro representan a la República Argentina y cuatro al Paraguay, y que ejercerán sus funciones por un período de cuatro años.

“Que, en virtud de ello, las designaciones en el cargo de Consejeros de la ENTIDAD BINACIONAL YACYRETÁ (EBY), oportunamente dispuestas por los artículos 2° y 4° del Decreto N° 222/16, del ingeniero Juan Marcelo GATTI y del licenciado Alberto Enrique DEVOTO, respectivamente, y por el artículo 2° del Decreto N° 36/18, del doctor Clodomiro Enrique RISAU se encuentran a la fecha vencidas”, puntualiza.

Los citados consejeros se desempeñaron en el cargo desde el Gobierno de Mauricio Macri, pero como se cumplieron sus mandatos, el Consejo de Administración está acéfalo, porque el gobierno de Fernández no enviaba a sus consejeros.

Agrega además que, con el fin de garantizar el normal funcionamiento del organismo, deviene necesario proceder al nombramiento de las nuevas autoridades que ocuparán los cargos de Consejeros de la EBY. Y que es el Ministerio de Economía el que propicia las designaciones en los cargos de consejeros de la entidad.

¿Quiénes son?

El Dr. Gustavo Canteros es un dirigente político, que ocupaba el cargo de vicegobernador de la provincia de Corrientes, con mandato cumplido, según publica la versión digital del Diario Época. En tanto que Raúl Pérez es mano derecha y persona de confianza del ministro de Economía, Sergio Massa. Es quien lo acompañó como Jefe de Gabinete de la Presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación, y actualmente en la cartera económica. “Se trata de uno de los dirigentes más importantes a nivel nacional del Frente Renovador”, resalta el medio argentino.

El 17 de febrero de este año el gobierno de Argentina ratificó a Fernando Antonio de Vido como nuevo director argentino de la Entidad Binacional Yacyretá, en vez de Ignacio Barrios Arrechea; y también, designó a Ana Claudia Almirón como nueva consejera de la EBY en vez de Alejandro Valerio Sruoga, según el Decreto 78/2022. El documento consideraba que tanto el ex consejero argentino Sruoga, como el ex director ejecutivo argentino, Barrios Arrechea, habían presentado renuncias respectivas a sus cargos, las cuales fueron aceptadas.

Temas pendientes

Aunque aún no hay fecha definida para la primera reunión del Consejo de Administración de la EBY, desde el departamento de Prensa de la institución, lado paraguayo, indicaron que probablemente este encuentro se lleve a cabo la próxima semana. Cabe recordar que este es el máximo organismo administrativo de la binacional, y que no sesiona desde que asumió el gobierno de Alberto Fernández, razón por la cual su Comité Ejecutivo debe tomar decisiones ad referendum, o sea hasta que posteriormente sean homologadas por este órgano.

Además, en los archivos del Poder Legislativo argentino hiberna la Nota Reversal N° 2/17, que se había basado en el Acta Cartes/Macri, firmada e intercambiada en 2017. en nuestro país inclusive fue aprobado por ley el año siguiente, no así por la Argentina, inclusive hasta hoy.

Por otra parte, la Argentina debe al Estado paraguayo en concepto de compensación por cesión de energía US$ 53.176.741, según informes de fuentes técnicas del Gobierno.

El último pago, de US$ 5.780.462,41, que data del miércoles 3 de agosto último, es la duodécima cuota del 2022. No se aclara, si estos pagos corresponden solo al 2022 o son apenas el intento del actual gobierno argentino de ponerse al día con el nuestro por aprovechar nuestra energía en Yacyretá. Por otra parte, siguen pendientes los más de US$ 1.000 millones que la EBY adeuda al Paraguay en concepto de compensación por territorio inundado.