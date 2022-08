Yacyretá: deuda, morosidad y postergaciones una conducta que continúa

El pago, que data del miércoles día 27 de julio pasado, corresponde a diciembre de 2021, pero los voceros de la empresa eléctrica estatal paraguaya no especifican la suma que abonaron a la entidad binacional (EBY).

Si el monto que pagó la ANDE se limitó a cubrir la cuenta de diciembre, se infiere que las que se acumularon en los once meses restantes de ese ese año siguen en su columna de débito con la binacional.

En lo atinente al abastecimiento de energía de Yacyretá en el ejercicio en curso, el material de la estatal informa que la suministrada “al mes de julio/2022″, con la “tarifa provisoria” asciende a US$ 31,9 millones, de la que pagó US$ 7,2 millones.

Si restamos de US$ 31,9 millones los7,2 millones abonados, concluiremos que al saldo deudor del 2021, la ANDE deberá sumar lod US$ 24,7 restantes.

En su respuesta, la ANDE recurre a la frase “tarifa provisoria” para referirse a la que actualmente paga a la entidad binacional por cada MWh (1 MWh = 1000 KWh)que le suministra: US$ 22,63.

La deuda de la ANDE es mayor

O sea, a los compromisos pendientes de la estatal paraguaya con Yacyretá, inclusive con la tarifa provisoria, deberá sumar la diferencia acumulada entre ese monto y el que corresponda a la tarifa real de Yacyretá, que sigue pendiente de definición, porque el 9 de enero de 1992, mediante una de las Notas Reversales de esa fecha, rechazada posteriormente por el Legislativo paraguayo, los Poderes Ejecutivos le impusieron una tarifa de carácter político, que a la fecha rondaría los US$ 44/MWh.

En contrapartida, recordemos que Argentina debe al Estado paraguayo en concepto de compensación por cesión de energía.

El último pago, de US$ 5.780.462,41, que data del miércoles 3 de este mes, es la duodécima cuota del 2022. No se aclara, si estos pagos corresponden solo al 2022 o son apenas el intento del actual gobierno argentino de ponerse al día con el nuestro por aprovechar una parte considerable de la energía paraguaya en Yacyretá. Sin mencionar aún los más de US$ 1000 millones que la EBY nos adeuda en concepto de compensación en razón de territorio inundado.