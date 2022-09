PGN 2023: MEC requiere más horas cátedras, fondos para alimentación y transferencias a bachilleres

El titular del MEC participó este martes de la audiencia de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, organismo que tiene a su cargo el estudio del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2023 presentado por el Poder Ejecutivo.

Zárate hizo un recuento de la situación educativa del país, la ejecución del actual presupuesto y lo que se plantea llevar adelante con el proyecto de presupuesto asignado a la cartera para el próximo año.

Dijo que actualmente se tiene 1.543.125 estudiantes, de los cuales el 79% están matriculados en instituciones oficiales, 11% en privadas subvencionadas y 10% en entes privados; se cuenta con 10.160 instituciones educativas y 76.382 docentes en aula.

El presupuesto actual del MEC asciende a G. 7,3 billones (US$ 1.037 millones) y para el próximo año se prevé G. 8,2 billones (US$ 1.155 millones), lo que representa un aumento del 11%.

El ministro dejó en claro que son respetuosos del plan de gasto que presentó el Ejecutivo, pero que con lo asignado al MEC no se podrá cumplir con las horas cátedras necesarias, con la provisión de alimento escolar para todo el año ni con la inversión mínima para reparación de aulas.

Sostuvo que el 90% del presupuesto va a salarios, por lo que poco o nada es lo que se puede hacer para mejorar la educación y en ese sentido, indicó que el promedio para que la educación empiece a despegar se necesita duplicar, ir a unos US$ 2.200 millones, según el plan nacional de transformación educativa.

En tanto, destacó, que para llegar a un escenario óptimo se tendría que estar en torno a los US$ 3.300 millones, “pero sabemos que con los recursos ordinarios no es posible” y, en ese contexto, afirmó que la situación es crítica.

Deserción escolar en la media

Zárate explicó que la mayor deserción se da en la educación media y por eso solicitan más horas cátedras, porque aquellos que no terminan esta instancia no tienen posibilidades de insertarse en la economía del conocimiento, de seguir estudios superiores, de conseguir buenos trabajos.

Otros datos preocupantes lanzados por el ministro es que solo 32% de los jóvenes de 15 años tiene capacidad de leer y comprender, en tanto que en matemática 8% tiene capacidad para entender operaciones básicas y en ciencia, el 14%. “En estas condiciones no tenemos ninguna posibilidad de que este país vaya adelante”, afirmó.

El ministro dijo que asumen como MEC que la reforma educativa fue un fracaso, por lo que indicó que tenemos que pensar seriamente en la transformación educativa.

Aulas en peligro de derrumbe

Con respecto al requerimiento de aulas, señaló que de los 7.105 locales escolares de gestión oficial, el 45% requiere intervenciones de aulas por motivo de peligro de derrumbe y/o mal estado.

En ese sentido, apuntó que 2.663 están en estado de derrumbe y es urgente hacer algo al respecto, en tanto que en mal estado están 9.897.

Expresó que lo mínimo para que el próximo año se pueda decir que no va a caer un techo se necesita invertir US$ 14,2 millones, lo que no está contemplado en el proyecto de presupuesto, aunque adelantó que verán la forma mediante cooperación o un préstamos conseguir los fondos para hacer frente a esta necesidad.

También indicó que el presupuesto para alimento escolar no alcanzará para cubrir todo el año y pidió que se incluya nuevamente en la ley la posibilidad de usar fondos del FEEI y Fonacide, para completar.

US$ 10 para bachilleres técnicos

Además, solicitó que se incluya en el proyecto de presupuesto G. 3.365 millones (US$ 474.110) para implementar una modalidad de transferencia complementaria a los kits escolares, orientada a estudiantes de todas las especialidades del bachillerato técnico, que permitirá mejorar el alcance del beneficio, y beneficiar a 47.411.

La intención es transferir el equivalente a US$ 10 a los padres o tutores identificados adecuadamente por el MEC a través de procesos previstos, a fin de que compren los útiles que necesitan.

El ministro Ricardo Zárate destacó igualmente que el próximo año se llegará al salario básico profesional docente, que se viene implementado desde 2017 en forma gradual y que el Estado invirtió par ellos unos US$ 446 millones en ese lapso.

Los docentes el próximo año tendrán un aumento salarial del16% que se abonará en dos etapas: 8% en el mes de marzo y 8% desde el mes de julio, lo que implica una inversión de US$ 80 millones.