Deuda pública volvió a subir en agosto

Luego de un leve descenso registrado en julio con relación a los números cerrados en el primer semestre del año, la deuda pública total correspondiente a la administración central y entidades descentralizadas volvió a repuntar.

En julio el nivel de la deuda era de US$ 14.431,3 millones, 35,3% del PIB, lo que implica US$ 19 millones menos con respecto al total acumulado al mes de junio.

Al final de agosto, sin embargo, los compromisos ascienden a US$ US$ 14.494,6 millones, 35,4% del PIB, lo que implica US$ 63,3 millones más con respecto al mes de julio.

El 86,8% de la deuda son compromisos externos asumidos a través de préstamos externos de organismos financieros internacionales o emisión de bonos soberanos, en tanto que el 13,2% son deudas internas provenientes, principalmente, de la colocación de bonos en el mercado local.

La administración central adeuda US$ 12.872,8 millones, que representa el 31,4% del PIB, mientras que las Entidades Descentralizadas US$ 1.621,8 millones, que equivale al 4% del PIB.

Pagos con recursos genuinos

En el gobierno central se engloba a las instituciones componentes de los Poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la Contraloría General de la República y otros organismos del Estado; mientras que en las Entidades Descentralizadas, se reúne a las empresas públicas, entes autárquicos y autónomos, entidades de seguridad social, entes financieros oficiales, entre otros.

La deuda de la administración central se paga con recursos genuinos provenientes de la recaudación impositiva y con operaciones de “bicicleteo” o emisión de bonos; mientras que de las entidades descentralizadas se cubre con los recursos que generan las instituciones mediante el servicio que prestan, pero su cumplimiento está garantizado por el Tesoro Público.

La garantía implica que si las entidades no pueden cumplir por algún motivo con sus compromisos, el Tesoro deberá hacerse cargo de las cuotas para estar al día y evitar caer en mora. A modo de ejemplo, lo que ocurrió con el Fondo Ganadero, que el Tesoro deberá abonar dos cuotas por más de US$ 2,1 millones debido a que la entidad no puede cumplir con su compromiso.