Por cesión, Argentina pagó este año US$ 71 M, pero aún debe US$ 44,4 M

El Gobierno de la República Argentina abonó este mes, en dos cuotas, al Paraguay por la cesión de su energía en Yacyretá US$ 8.750.244. Aunque el pago en el presente año asciende a US$ 71,1 millones, el vecino país aún adeuda en este concepto a nuestro país US$ 44,4 millones.