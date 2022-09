Camioneros suspenden protesta durante inauguración de Juegos Odesur

La principal razón por la que los camioneros y conductores de plataformas recularon en sus movilizaciones de mañana sábado es porque habrá mucha gente que estará trabajando y eso se vuelve un beneficio económico, en el marco de los Juegos Odesur, sostuvo Darío Toñánez.

De igual manera se mantienen firmes en sus pedidos de baja de los combustibles y no descartan que tras los juegos vuelvan a manifestarse.

Al presidente Mario Abdo le dicen que su gobierno les sigue mintiendo. “Vamos a dar una tregua y le digo que no nos amedrenta con sus advertencias de represión y que rayan la dictadura”, indicó. “Mañana no molestaremos”, reiteró Toñánez.

Recalcó que no le tienen miedo a Abdo Benítez y le pidieron que cumpla su palabra de que en la quincena del mes de octubre se va a producir una reducción del costo de los combustibles.

También aclaran que la tregua es hasta el final de los Juegos Odesur y que el primer mandatario es un inepto en su gestión en la presidencia, porque sí creen que están dadas las condiciones para la reducción de los carburantes.

Lea más: Juegos Odesur Asu 2022: centros comerciales ven con buenos ojos llegada de extranjeros

Apoyo a comerciantes y al servicio de plataformas de viajes

A su turno, Basilio Duarte que es representante de los conductores de las plataformas de viajes aseguró que se suman a la decisión de la mayoría.

Puso énfasis en que el movimiento comercial podrá crecer y citó como ejemplo a los artesanos. En lo que concierne a ellos, quieren aprovechar la visita de extranjeros para conseguir clientes, más viajes y recuperarse del golpe que trajo la pandemia y la suba de los hidrocarburos.

Camioneros de Ruta 1 tampoco protestarán

Daniel Sanabria manifestó su disgusto por la decisión de no protestar mañana. Por ende decidieron tomar distancia del sector que dirige Darío Toñánez y por no contar con la cantidad suficiente de manifestantes no protestarán en Asunción. Tampoco quieren arriesgar a su gente, sostuvo.

Lea más: Baja de combustible: camioneros darán “importante anuncio”