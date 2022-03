Ejecutivo autoriza gestión de dos nuevos préstamos

A través del Decreto N° 6830 se autoriza a Hacienda a iniciar las gestiones de financiamiento del “Programa de Fortalecimiento de la Política Pública y Gestión Fiscal para la Atención de la Crisis Sanitaria y Económica causada por el Covid-19 en Paraguay II”, mediante un préstamo de apoyo a reformas de políticas (PBL) del BID, a cargo de la mencionada Secretaría de Estado.

En tanto, por Decreto N° 6831 se autoriza a Hacienda a iniciar las gestiones de financiamiento del “Préstamo de Apoyo a Políticas de Desarrollo del Sector Público (DPL) del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)”, a cargo de la citada Secretaria de Estado.

Los decretos de referencia, sin embargo, no mencionan el monto de los créditos que serán gestionados ante los citados organismos financieros internacionales.

Cartera de créditos

El BID tiene con el país una cartera crediticia de US$ 1.800 millones, compuesta por 29 proyectos ejecutados por diversas entidades, entre ellas principalmente el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

El Banco Mundial, por su parte, cuenta con una cartera crediticia de US$ 335 millones, compuesta por cuatro proyectos ejecutados por el MOPC, Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Ministerio de Salud Pública.

El informe de Hacienda al mes de febrero da cuenta que la deuda pública total aumentó a US$ 13.901,6 millones, lo que equivale a 32,9% del producto interno bruto (PIB). De este total, a la administración central le corresponde US$ 12.406 millones y a las entidades descentralizadas US$ 1.495,6 millones.

Asamblea del BID

Con respecto al BID, la cartera informó este lunes que el ministro Óscar Llamosas participa de la Reunión Anual de las Asambleas de Gobernadores del BID y de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII–BID Invest), que se desarrolla en forma virtual.

“En estos encuentros, los líderes económicos y financieros de los 48 países miembros del BID conversan sobre las acciones que el organismo internacional desarrolla en favor de los países de la región, con miras al rediseño de su futuro económico, de cara al siglo XXI”, indica el informe.

Añade que BID es un socio estratégico de Paraguay, cuya importancia se ve reflejada en la cartera de proyectos en ejecución que son financiados por la entidad, la cual alcanza un poco más de US$ 1.800 millones, que lo convierte en un aliado fundamental para encarar proyectos de inversión en materia de infraestructura, agua y saneamiento, modernización del Estado, entre otros, dice la nota.