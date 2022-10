Dólar bajó 30 puntos en cierre de operaciones de la semana y cotizó a G. 7.100

La divisa estadounidense, que se mantuvo con una tendencia al alza en el mercado local en las últimas semanas, ayer bajó 30 puntos en relación con la jornada anterior, para cerrar en G. 7.000 en la compra y G. 7.100 en la venta en el cambio minorista. En lo que respecta a las operaciones interbancarias, el BCP también reportó un incremento en la cotización y se ubicó en G. 7.121, según los datos que se publican en su página web.

Demanda de dólares

Esta presión en el tipo de cambio dólar/guaraní que se venía observando en las últimas semanas se debe en parte a la mayor demanda de dólares por parte de los importadores en esta época del año. Los comerciantes normalmente empiezan a “stockearse” para las fiestas de fin de año, donde hay mayor circulación de dinero, lo que lleva a una presión al alza en la cotización, agentes del sector de cambios.

Además, este año el flujo de divisas que ingresó fue inferior al año anterior debido a la menor exportación de soja, casi US$ 1.200 millones menos que dejaron de ingresar en el circuito financiero.

Suficientes reservas

Desde el Banco Central del Paraguay (BCP) indicaron que la apreciación que se observa en el mercado es coyuntural y que nuestra moneda se encuentra entre las menos depreciadas frente al dólar. En lo que va del año, la divisa estadounidense registra una apreciación de apenas 2,1% frente al guaraní con respecto a la posición de cierre del último día operativo del año pasado, cuando quedó en G. 6.950, según los datos.

No obstante, el BCP dispone de suficientes reservas (más de US$ 9.443 millones) para intervenciones en caso de necesidad, para cortar los saltos bruscos. Cabe mencionar que en los últimos cuatro meses no hubo intervención del BCP en el mercado de cambios, ni en compras o para ventas.

Sin embargo, esta suba de la cotización podría incrementar el riesgo inflacionario que deriva de la apreciación del dólar sobre los bienes importados de la canasta, considerando que la inflación sigue alta en 9,3% al mes de setiembre último.