ANDE fijó precios para criptominerías en dólares

Explicó que se definió el tarifario en dólares considerando que el 65% de la estructura de costo de la empresa estatal eléctrica está en esa moneda. “Es fundamental que parte de su tarifa también se encuentre en dólares para atenuar el tipo de cambio”, manifestó.

Sobre la estructura tarifaria, Sosa detalló que no solo la energía van a pagar los consumidores intensivos, sino también la potencia reservada. “¿Qué significa eso? Que use o no use, tiene que pagar la potencia reservada que va a tener una tarifa diferenciada en horario punta de carga y fuera de carga. En horario de mayor consumo, la tarifa es más elevada”, dijo.

Advirtió que si la demanda llega a pasar la potencia que inicialmente se solicitó, se deberá pagar una multa.

Lea más: ANDE establece nuevo tarifario para consumo intensivo de electricidad