Lichi renuncia a Petropar, luego de dos años y medio de controvertida gestión

Tras varios meses de hacer campaña política en medio de sus “obligaciones” como titular de Petropar, finalmente renunció ayer Denis Lichi, tras dos años y medio de controvertida gestión. Ahora se enfocará en su campaña política porque quiere llegar a la Gobernación de Cordillera. Al cierre de esta edición no se sabía quien le reemplazará en el cargo.

Como titular de la estatal fue salpicado por varias polémicas, pero aún así se mantuvo en el cargo. Por ejemplo, la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) confirmó que Lichi tuvo la misma responsabilidad que la Procuraduría General de la República (PGR) en el escándalo de Texos Oil, firma argentina a la que casi obsequiaron US$ 7 millones, luego de un acuerdo secreto extrajudicial, firmado en diciembre de 2020.

Este escándalo causó la renuncia del entonces procurador, Sergio Coscia, pero el titular de Petropar se mantuvo en el cargo como si nada hubiese pasado. Incluso, Lichi había solicitado a Hacienda G. 48.839 millones de ampliación presupuestaria, pero sin aclarar que sería para pagar a la empresa Texos Oil.

Adjudicó planta de Troche a firma “amiga”

Otro de los escándalos de Lichi en Petropar es la adjudicación del criticado proyecto para el montaje y puesta en marcha de una nueva línea de molienda de caña de azúcar, en la alcoholera de la estatal en Mauricio José Troche (Guairá), que se concretó en diciembre de 2021.

En este caso, Lichi benefició a Estructura Ingeniería SA (EISA), que tiene cuestionamientos en sus contratos con el Estado y su propietario, Alberto Palumbo, es amigo del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, que fue declarado hace poco como “significativamente corrupto” por el Gobierno de EE.UU.

En Petropar sabían de los antecedentes de incumplimiento de esta empresa, por ejemplo, en la obra de ampliación del aeropuerto Silvio Pettirossi y la construcción de escuelas, pero aún así le adjudicaron el tren de molienda, por un monto de G. 195.299 millones (US$ 28,7 millones).

El millonario y cuestionado contrato se dio a la citada empresa con la propuesta más cara, que incluso es 12% superior al precio de referencia de la licitación. También existió dudas respecto a la experiencia de dicha firma en este tipo de obras, aunque Petropar, llamativamente, defendió “a capa y espada” a la firma.

Hasta ahora no se sabe nada del avance del tren de molienda de Troche y hay versiones de que la empresa no estaría cumpliendo con sus obligaciones en este contrato, pese a que cobró un millonario anticipo de casi US$ 6 millones en su momento.

Siguió con esquema para beneficiar a políticos

Lichi también siguió con el esquema de beneficiar a los operadores de los servicentros de la petrolera estatal, muchos de ellos de políticos. Primeramente, en abril de este año, se aprobó un subsidio de los carburantes para los operadores del emblema, que costó más de G. 60.000 millones.

Estos “clientes” aumentaron sus ganancias con la venta de combustible subsidiado, pese a que adeudaban millones a la estatal. Además, al igual que los administradores anteriores, Lichi siguió manteniendo en secreto las deudas de sus operadores. La mayoría de los operadores reciben carburantes con simples pagarés y, además, la estatal se da el lujo de firmar un contrato de confidencialidad con los operadores para evitar informar sobre los incumplimientos en los pagos.

Consultorías “de oro” y aceite con marca propia

En junio de este año, Lichi también tuvo que suspender tres cuestionadas licitaciones de la estatal. El primero tiene que ver con la consultoría para el estudio del mercado del gas natural, donde la petrolera pública pretendía gastar G. 6.041 millones, sin ninguna justificación.

También tuvo que anular el llamado para la producción, comercialización y distribución de lubricantes con su propia marca, donde el monto máximo estimado de la licitación es de G. 195.136 millones. Por último, la estatal igualmente canceló el llamado para la provisión de artículos para promoción, donde la inversión prevista es de G. 1.500 millones.

