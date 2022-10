Según ANDE, se mantiene interés de criptominerías en contratar energía

La ANDE elaboró un gráfico en el que muestra que la nueva tarifa media más alta para el grupo de consumo intensivo, dedicado a actividades de criptominería, blockchain, data centers y token, llega a US$ 51,35 MWh, sin incluir el IVA, “está muy por debajo de la tarifa de la región. Es la tarifa más competitiva. En Paraguay existe disponibilidad de potencia de energía limpia y renovable, nuestra energía más cara es la más baja de la región”, resaltó.

También destacó que, inclusive, después de la definición de la nueva tarifa, la mayoría de las 80 solicitudes para estas actividades que tenían en la ANDE para conexiones, volvió a comunicarae para comenzar a analizar caso por caso. “Existen muchos interesados después de la definición de las reglas claras y la tarifa técnica, sin que nadie subsidie, y que es la más competitiva de la región”, reiteró.

Sosa agregó que la tarifa fue hecha en base al costo actual de la energía, pero llevando en cuenta unas posibles variaciones. “Hacemos un cálculo matemático, pero en ningún momento consideramos que va a bajar todo (la tarifa de Itaipú). Todavía no podemos considerar eso si se va a empezar recién la negociación. No podemos hacer sobre supuestos”, manifestó.

Esta respuesta la dio debido al cuestionamiento que existe respecto al cálculo realizado para la nueva tarifa, considerando que en el 2023, luego de terminarse de pagar la deuda de Itaipú, el precio por la potencia podría reducirse en un 60%.

“Llevamos un mix de generación de Itaipú, Yacyreta y Acaray para tomar una decisión tarifaria y considerar la compra de energía y cuánto le cuesta a la ANDE la generación. Pero no podemos trabajar sobre una suposición de que va a bajar el 60%, no es la realidad”, añadió.

Sobre las tres notas de solicitud que la Cámara Paraguaya de Fintech dijo que envió a la ANDE en las que solicitaba una reunión con su presidente, y que fueron ignoradas, Sosa dijo que no tenía conocimiento sobre eso, pero agregó que no tiene problemas para recibirles. “Yo no tengo conocimiento (sobre las solicitudes). Normalmente las notas se envían a la Dirección de Planificación para poder analizar. Estamos abiertos, las puertas siempre están abiertas en la institución. Es el mejor camino para que ellos se interioricen de todos los procedimientos, a pesar de que está todo publicado”, apuntó.

