Remesas familiares ascienden a US$ 359,2 millones

Los datos de la banca matriz dan cuenta que en setiembre los envíos de dinero desde el extranjero llegaron a US$ 38,3 millones, un monto levemente superior a lo registrado en el mismo mes del año pasado.

Los números indican que en enero ingresó US$ 35,7 millones, en febrero US$ 38,5 millones, en marzo US$ 48,8 millones, en abril US$ 34 millones, en mayo US$ 37,5 millones, en junio US$ 48,5 millones, en julio US$ 36,8 millones y en agosto US$ 40,9 millones.

Con estos montos recibidos cada mes, el total a setiembre llega a los US$ 359,2 millones, que representa un incremento de 1,4% con respecto al acumulado en el mismo periodo del año pasado, de acuerdo con los datos oficiales.

Envíos desde España, EE.UU. y Argentina

El informe del BCP detalla que el mayor monto proviene de España, con US$ 210,3 millones; le sigue en importancia los Estados Unidos, con US$ 73,6 millones; y el vecino país Argentina, con US$ 19,7 millones.

Las remesas de dinero de los compatriotas constituyen una importante inyección a la economía familiar y a la del país, principalmente en los últimos tres años en los que se vio afectada por la sequía y la pandemia por covid-19.

En 2020, el monto total ingresado en el año asciende a US$ 486,4 millones, mientras que el año pasado sumó US$ 487,8 millones. Antes de la pandemia, sin embargo, los montos remitidos al país por los compatriotas estaban por encima de los US$ 500 millones al año, nivel que se espera recuperar nuevamente.