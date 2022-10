PGN 2023: Hacienda pide a la bicameral incorporar el déficit adicional

El ministro de Hacienda, Oscar Llamosas, remitió una nota al presidente de la comisión bicameral, diputado Arnaldo Samaniego (ANR), para poner a consideración de los legisladores el detalle de como se aplicarán los recursos que impactarán en el déficit adicional.

La nota presentada el 20 de este mes indica que el Poder Ejecutivo presentó al Congreso un proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio 2023, con un resultado fiscal de 1,5% del PIB, que cumple con lo establecido en la Ley N° 5098/2013 de Responsabilidad Fiscal.

Explica, sin embargo, que tomando en consideración las condiciones sanitarias, sociales y económicas que desencadenaron el inicio de la pandemia por covid-19 y las necesidades de políticas fiscales aplicadas para paliar los efectos en la economía, se trazó un plan de convergencia fiscal 2021-2024 a fin de generar condiciones de retorno del resultado fiscal al nivel que expone la regla, el cual deberá llevarse a cabo de manera gradual.

Llamosas señala que se planifica un nivel de déficit fiscal para el próximo año del 2,3% del PIB, para lo cual resulta necesario solicitar a la comisión bicameral el análisis correspondiente de la posibilidad de exceder la regla fiscal en 0,8% del PIB.

En ese sentido, expresa que a los efectos de tener los detalles en los que se aplicarán los recursos que impactarán en el déficit adicional, expone la distribución de los fondos y las entidades que lo ejecutarán.

Saldo rojo adicional de 0,8% del PIB

El déficit adicional de 0,8% del PIB equivale a US$ 350 millones, que se sumará al 1,5% del PIB ya contemplado en el proyecto, de US$ 651 millones; totalizando de esta manera un saldo rojo de más de US$ 1.001 millones.

De acuerdo con el detalle de la nota, estos US$ 350 millones se distribuyen de la siguiente manera: US$ 212 millones para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC); US$ 100 millones para el Ministerio de Salud Pública; y US$ 38 millones para el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).

El PGN 2023 que el Ejecutivo presentó al Congreso para su aprobación asciende a G. 102,6 billones (US$ 14.454 millones), monto que aumentará a G. 105 billones (US$ 14.792 millones) de ampliarse el referido tope de déficit fiscal.

El plan de gasto tiene un alto componente de gastos rígidos (salarios, deuda y jubilaciones), que no deja margen de maniobras al fisco.

La bicameral está actualmente en la última etapa del análisis del proyecto de presupuesto 2023 y según anticiparon los integrantes se respetará el tope de gasto fijado por el Ejecutivo, pero no se descarta reasignaciones en diversas entidades.

Se prevé para el próximo lunes 31 la firma del dictamen sobre el PGN que deberá ser elevado, primero a la Cámara de Diputados, y luego a la Cámara de Senadores.