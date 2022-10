Emblemas anuncian una nueva suba de los combustibles en noviembre

Empresarios importadores de combustibles adelantaron ayer que nuevamente se registrará un aumento de precios de los combustibles, principalmente el gasoil común o tipo III, cuyo valor subirá al menos G. 1.000 por litro. En el caso de las naftas, también habrá un aumento, pero el impacto será menor, indicaron.

Esto debido a la situación de los precios internacionales, que cada vez son más altos, según mencionó ayer Jorge Cáceres, representante del emblema Copetrol. “Ahora mismo el gasoil terminado (heating oil), que es lo que nosotros compramos, está en 443 CPG (centavos por galón) al cual se le suma el premio de 37 CPG y nos da un total de 480 CPG, que convertido a metro cúbico da US$ 1.268″, expresó.

El empresario señaló que este valor, una vez convertido en guaraníes, con un tipo de cambio de G. 7.250, genera un precio de G. 9.193 por litro. “Esto sin incluir el flete fluvial desde el río de la plata hasta Paraguay, sin impuestos y sin gastos de despacho y sin biodiesel”, dijo.

Cáceres señaló que el precio interno de comercialización al público actualmente es de G. 8.300 por litro, muy por debajo del valor internacional. “Estamos en una situación muy complicada. El ajuste debe rondar los G. 1.000 por litro y ya debería ser en la primera quincena de noviembre”, aseveró.

Asimismo, indicó que la situación del precio del gasoil es lo que más preocupa, ya que en el caso de las naftas, si bien también subieron los valores, estos no están al mismo nivel que la cotización del diésel.

El precio del combustible “está insostenible”, según Cadipac

A su turno, Miguel Bazán, de la Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustibles (Cadipac), señaló que la situación del precio del gasoil “está insostenible”. “Todos los emblemas estamos con margen negativo desde hace más de un mes. Los precios tendrán que ajustarse en poco tiempo”, expresó.

Asimismo, señaló que hoy la diferencia de precios es de más de G. 1.000 y que la suba se podría dar en dos etapas. “Hoy el precio del diésel está en 432 CPG, es decir unos US$ 1.141 por metro cúbico. A eso hay que sumar US$ 85 de premio, más US$ 50 de flete, más impuesto y despacho. El costo queda en G. 9.600 más o menos por litro, sin gastos operativos”, expresó Bazán.

Añadió que, por supuesto, el mencionado valor por litro que “hay que promediar con el stock que cada uno tiene y que esto es “algo que tiene que ver cada empresa”.

Bazán también aseveró que la suba también afecta a las naftas, pero que en este caso “la presión es menor”.

“La situación del diésel es muy complicada porque la producción de los refinados no son suficientes. A esto se suma la llegada del invierno europeo hará una mayor demanda de gasoil y la reducción de la producción de los países de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo), tanto de crudo como de refinados”, expresó.

Añadió que mientras siga la guerra en Ucrania las condiciones seguirán inestables. “Parece que esto va a durar todavía”, aseveró.