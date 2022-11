US$ 30 millones perderá ANDE con ley de criptomonedas, advierten

“Lo más grave so no se rechaza el veto del Poder Ejecutivo, es que se estará obligando por Ley a la ANDE a establecer una tarifa insuficiente, que no responde a la estructura de costos, en detrimento de todos los paraguayos”, sostienen.

Según un resumen que la ANDE envió a los referentes de la Cámara de Diputados, el mencionado proyecto de ley establece que la ANDE debe suministrar energía a este tipo de consumidores con hasta el 15% por encima de la tarifa industrial vigente. Expone que con ese porcentaje no se cubren los costos de la estatal y consecuentemente lo establecido en la Ley 966/64 en cuanto a rentabilidad. “Al final, todos los paraguayos pasarán a subsidiar la tarifa de estos consumidores”, dicen.

Explican que es por estos y otros motivos que el Poder Ejecutivo había vetado por completo el Proyecto de Ley y que resulta entonces de vital importancia que la Cámara de Diputados acompañe y acepte el veto.

Señalan que la ANDE ya fijó la tarifa para este tipo de consumidores a través de la Resolución 46984/2022, “la cual cubre todos los costos establecidos en la Ley 966/64, por lo que el rechazo del veto del Poder Ejecutivo representará una pérdida anual para la ANDE de alrededor de 30 millones de dólares (venta de 300 MW en 23 kV)”. Indican que con este monto se pueden adquirir 10.000 transformadores de distribución de 100 kVA para el mejoramiento de la calidad de servicio de 300.000 clientes.