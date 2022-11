IVA: un avance hacia el equilibrio tributario

Esta mañana, las autoridades del Poder Ejecutivo anunciaron en conferencia de prensa que Mario Abdo Benítez emitió un decreto que establece una deducción de hasta el 30% de los gastos de “súper” en el impuesto al valor agregado (IVA). Esta medida coincide con la reciente sanción de la ley que estipula la deducibilidad del 100% de las compras de alimentos y otros insumos.

El presidente del Centro de Importadores del Paraguay (CIP), Ivan Dumot, consideró como positiva la conversación que se dio entre el Ejecutivo y los gremios empresariales en torno a la deducibilidad del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Así también, consideró oportuna la decisión del Ejecutivo de establecer en un 30% la deducibilidad de las compras de alimentos y otros productos, esto antes de que la ley sancionada en el Congreso que estipula al deducción de esas compras en un 100%. “Creo que es un avance hacia el equilibrio”, opinó.

Para mipymes, retroceso

Luis Tavella, de la Federación Paraguaya de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Fedemipymes), lamentó la falta de consciencia de poder deducir el 100% de las compras, pues esto permitiría formalizar más la economía y desmotivar el contrabando.

Indicó que en el sector trabajador independiente hay muchas microempresas y ellos no van a poder debitar el IVA de todas sus compras. “No hay una visión de cómo combatir la informalidad, sino que el Gobierno sólo se ocupa de recaudación, y no atiende una cuestión que consideramos injusto, el no poder deducir el IVA de las compras que el contribuyente realiza”, manifestó.

Añadió que este panorama conduce a que persista la informalidad y el contrabando “goce de mucha salud”, tanto al permitir la oferta como en garantizar la demanda.