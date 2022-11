PGN 2023: Hacienda pide revertir creación de 1.300 nuevos cargos públicos y aumento salarial

El viceministro de Hacienda, Mario Elizeche, se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados para hablar sobre algunas preocupaciones relacionadas al proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación 2023, que será tratado hoy en la Cámara Baja.

“Por el lado positivo es que se haya respetado el déficit, pero sí encontramos dentro de la distribución de las reasignaciones que hicieron incremento en salarios y, por sobre todo, la creación de cargos en diferentes entidades”, expresó a ABC el representante de la cartera económica.

Aclaró que, desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda, sería bueno revertir la creación de nuevos cargos públicos y el aumento salarial de algunos funcionarios. “Si no es el 100%, al menos una gran parte. Cada vez se hace más rígido el presupuesto”, señala.

PGN 2023: US$ 40 millones para nuevos puestos

Manifestó que se habla de más de 1.300 cargos nuevos. Entre las principales instituciones con nuevos cargos se encuentran la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y las universidades nacionales. “Hablamos con ellos y les decimos que no es posible porque estamos saliendo de años complicados. No tenemos el espacio fiscal. Estamos hablando de unos US$ 40 millones en creaciones de cargos”, detalló.

En el caso de que no se revierta el pedido que se hace desde el Ministerio de Hacienda, Elizeche manifestó que tienen como instancia el Senado, pero primeramente verán cómo sale de la Cámara de Diputados. “También existe la posibilidad de que Diputados mejore o empeore la situación”, analizó.

Aclaró que hoy G. 70 de cada G. 100 se destina a salarios y, con estas modificaciones planteadas ya se habla de G. 72. “Va subiendo y, si todos los años aumentamos, todo lo recaudado será para salarios”, estimó.

Dijo que esta creación de cargos públicos y aumento de salarios están relacionados al ambiente electoral que se vive, es por eso que anteriormente ya habían presentado el proyecto de ley, para evitar aumentos durante periodo de elecciones.

“Nosotros preparamos el presupuesto en base a una estimación económica y en base a estadísticas y que ajusten el ingreso de manera artificial y, en el caso que no se ejecuten, generarán una presión para el fisco”, aclaró.

La Cámara de Diputados estudia hoy en sesión extraordinaria el plan de gasto que asciende a G. 105 billones (US$ 14.792 millones) con el aumento del déficit fiscal de 1,5% a 2,3% del producto interno bruto (PIB), aprobado por la bicameral a pedido del Ejecutivo.