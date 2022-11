Flujo de inversión extranjera en el país fue de US$ 192 millones en el último año

De acuerdo con los datos difundidos hoy por el Banco Central del Paraguay, en nuestro país el flujo neto de Inversión Directa (ID) o Inversión Extranjera Directa (IED) fue de US$ 192 millones, que resulta una cifra inferior a los US$ 110 millones que quedaron como flujo de la inversión foránea en nuestro país en el año 2020. El flujo se refiere a la diferencia entre la entrada bruta de capital y la salida, o sea lo que queda propiamente como inversión en el país.

Según los datos, el ingreso de capital bruto en el 2021 fue de US$ 2.263 millones, mientras que la salida fue de US$ 2.072 millones, lo que dejó como resultado un flujo neto de inversiones en el país de US$ 192 millones. Según los datos, en el 2020 el ingreso de capital fue superior al año pasado y llegó a los US$ 2.622 millones, pero la salida de capital ese año también fue fuerte (US$ 2.512 millones), debido a que las empresas remesaron mayores recursos a sus matrices, por lo que saldo neto de inversión que quedó finalmente en el país fue de US$ 110 millones.

¿De dónde provienen las inversiones extranjeras?

En los últimos años, Paraguay ha recibido ID de un número creciente de países. Actualmente, provienen principalmente de inversionistas residentes en Brasil, Estados Unidos, Países Bajos, España y Chile. Otros países que han ampliado su posición en la ID de Paraguay han sido Uruguay, Islas Vírgenes Británicas y Argentina. Además, resulta notable el incremento en el número de países inversores, que de un total de 29 en el 2007 se ha incrementado a 42 países en el 2021.

Considerando que la ID es una fuente de financiamiento externo privado mucho más estable para el país, se destaca el aumento que la misma ha mostrado dentro de la estructura de los pasivos de la Posición de Inversión Internacional (PII), pasando del 19,6% del financiamiento total en el 2010 a un 28,8% en el 2021.