Flujo de inversión directa se redujo 46% en el último año

De acuerdo con los datos difundidos hoy por el Banco Central del Paraguay, en nuestro país el flujo neto de Inversión Directa (ID) o Inversión Extranjera Directa (IED) fue de US$ 120 millones, que resulta una cifra inferior a los US$ 225 millones que quedaron como flujo de la inversión foránea en nuestro país en el año 2019. El flujo se refiere a la diferencia entre la entrada bruta de capital y la salida, o sea lo que queda propiamente como inversión en el país.

Según los datos, el ingreso de capital bruto en el 2020 fue de US$ 2.377 millones, superior a los US$ 2.363 millones que ingresó en el 2019. Sin embargo, la salida de capital el año pasado también fue fuerte (US$ 2.257 millones), debido a que las empresas remesaron mayores recursos a sus matrices, por lo que saldo neto de inversión que quedó finalmente en el país fue inferior en un 46,5% comparado al 2019.

Los técnicos detallaron que la pandemia tuvo un impacto importante en el flujo de capital de inversión a nivel mundial esto por el cierre de empresas multinacionales, disminución considerable de las utilidades que remesan las compañías a sus matrices, lo cual también afectó al flujo de inversiones en nuestro país.

De acuerdo con los datos compartidos ayer por la banca matriz, la Inversión Directa (ID) considerando el tipo de actividad económica, se destaca por ejemplo la dinámica que el rubro de comunicaciones, intermediación financiera, metales comunes y producción de carne. En contrapartida se ha registrado menores flujos netos en actividades de comercio, servicios a las empresas, minerales no metálicos y transporte.

Saldo acumulado también registra retroceso

Con estos resultados, el saldo acumulado de la ID al cierre del 2020 ascendió a US$ 6.180 millones, registrando una reducción del 4,3% con respecto al 2019. Si bien el flujo neto fue positivo (ingresos menos salida), la menor valoración se explicó, principalmente, por la depreciación del guaraní respecto al dólar norteamericano, detallaron los técnicos de la banca matriz durante la presentación de los datos. Las actividades económicas con mayor saldo de ID (flujo de inversión) son la intermediación financiera (20,0%), elaboración de aceites (13,9%), comercio (12,5%) y transporte (9,0%).

España y EEUU, los mayores inversores

El informe de la banca matriz resalta finalmente que en los últimos años, Paraguay viene recibiendo ID de un número creciente de países. Actualmente, estos recursos provienen principalmente de inversionistas residentes en España, Estados Unidos, Países Bajos y Brasil, en ese orden.

Por otra parte, hay otros países que vienen ampliando su posición en la Inversión Directa (ID) de Paraguay como el caso de Irlanda, Curazao y Colombia. Además, resulta notable el incremento en el número de países inversores, que de un total de 20 en el 2008 se ha incrementado a 41 países en el 2020.