INE dice que usó hasta ahora US$ 18 millones y prosigue con recuperación

Ante la lluvia de quejas y cuestionamientos a las fallas detectadas en el desarrollo del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022, el titular del Instituto Nacional de Estadística (INE), Iván Ojeda, salió a responder algunos puntos como el uso de los recursos asignados, compra de tapabocas, pago de los censistas y tareas de recuperación de las zonas no censadas.

El funcionario también instó a los diferentes partidos políticos a respectar el instrumento económico y no utilizar el mismo como fin partidario, fue durante una conferencia de prensa realizada ayer en la sede de la institución.

Recursos utilizados hasta ahora para el censo

En otros puntos, Ojeda detalló que se usó 41% de los recursos asignados para el Censo (US$ 43 millones financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo), que fue uno de los temas más cuestionados por la ciudadanía.

De acuerdo con lo explicado por Ojeda, de esta cantidad asignada, a la fecha se han utilizado unos US$ 18 millones. Entre los principales gastos detallados se encuentran las transferencias para los censistas y supervisores, pago que está previsto para la próxima semana y que alcanza un total de US$ 7,2 millones.

Lea más: Censo 2022: en qué y cómo se gastaron parte de los US$ 43 millones

A esto se suma otro rubro de salarios y servicios personales de diversas contrataciones para el Censo de US$ 4,4 millones, servicios de publicidad, comunicación, seguros por US$ 1,8 millones. Según lo informado también gastaron US$ 1,5 millones en adquisición de maquinaria, equipos y herramientas, movilidad (viáticos y pasajes) por US$ 1,3 millones y alquileres y servicios básicos por US$ 262.000, entre otros gastos.

Zonas de recuperación tras fiasco de censo

En otro orden, el funcionario informó sobre el plan de recuperación del Censo Nacional que prosigue este fin de semana en las siguientes localidades.

En Central, los censistas recorrerán viviendas de barrios de Luque, Capiatá, Lambaré, San Lorenzo y Fernando de la Mora. En Asunción realizarán las visitas a hogares de Itá Enramada, Tacumbú, San Vicente, Santa Ana, San Cayetano, Virgen del Huerto, Bernardino Caballero, Mburicaó y Nuestra Señora de la Asunción, de acuerdo con lo detallado en conferencia de prensa.

Según los datos preliminares, el censo en área urbana del Departamento Central llegó al 77,8% de las familias y al 77,1% en Asunción. A nivel país, la cobertura del censo en zona urbana fue del 84,2%. Las coberturas más bajas se dieron en Alto Paraná con 75% y Boquerón 73%.

Lea más: Censo: INE revela la cantidad de viviendas a las que se llegó ayer

Citado por el Congreso para este lunes

El titular del Instituto Nacional de Estadística (INE), Iván Ojeda (ANR), deberá rendir cuentas ante el Congreso sobre el resultado preliminar del Censo Nacional. El Senado convocó al director del INE a una reunión con la Mesa Directiva para este lunes 14 de noviembre del corriente, mientras que los diputados estudiarán incluso su interpelación.