PGN 2023: Hacienda pide recortes y UNA mantener aumentos

La Cámara Alta tiene plazo hasta fin de mes para expedirse sobre las modificaciones introducidas por la Cámara Baja al proyecto de ley de PGN 2023, presentado por el Poder Ejecutivo a inicios del mes de setiembre.

En la sesión ordinaria de ayer dio entrada al proyecto de ley aprobado por la Cámara Baja el 10 del presente mes y pasó a las comisiones de: Hacienda y Presupuesto; y de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, para que emitan sus respectivos dictámenes.

Las versiones manejadas apuntan a que el tema sería tratado la próxima semana en sesión extraordinaria y aunque generalmente el Senado recorta los gastos inflados para hacerlo más administrable, las próximas internas partidarias y las elecciones generales tendrán su peso en la decisión de los legisladores.

Lea más: PGN 2023: Hacienda pide a senadores recortar aumentos y cargos aprobados por los diputados

Los diputados no solo aprobaron el dictamen de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, que recomendaba la creación de 1.348 cargos, nivelación y equiparación salarial; sino también incorporaron gastos adicionales vía reasignación para incrementar salarios y bonificaciones, así como creaciones de más cargos.

En es sentido, los principales beneficiados fueron la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y otros organismos auxiliares de la justicia, así como la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y universidades del interior.

Como cámara revisora, el Senado tiene la última palabra en lo que respeta al proyecto de presupuesto y hace valer esa condición casi siempre, por lo que los diversos sectores públicos acuden masivamente a esta instancia para pedir que se confirme o se cambie lo aprobado inicialmente en Diputados.

PGN: Intenso lobby en el Senado

Las autoridades del Ministerio de Hacienda están realizando un intenso lobby con los senadores para revertir los aumentos salariales y la creación de cargos; en contrapartida, desde las instituciones públicas piden confirmar los aumentos.

El ministro Oscar Llamosas se reunió el pasado miércoles con el presidente del Senado, Oscar Salomón (ANR oficialista), y el titular de la Comisión de Hacienda, Miguel Fulgencio Rodríguez (FG), para solicitar el recorte de los aumentos y los cargos.

Lea más: PGN 2023 remitido al Senado no prevé aumento salarial en Salud Pública

Las autoridades de la UNA, por su parte, decidieron suspender las actividades para el día anterior y el día del tratamiento del PGN 2023 en el Senado, a fin de que los docentes, graduados, estudiantes y funcionarios participen de las movilizaciones a favor de la nivelación salarial en la institución, de acuerdo con la resolución firmada por la rectora Zully Vera de Molinas.

Incluso, un grupo de diputados en la sesión del miércoles último plantearon la aprobación de una declaración para que la cámara inste a Senadores a incluir un aumento salarial de G. 500.000 para el personal de blanco del Ministerio de Salud Pública, con un costo adicional de unos US$ 45 millones.

La propuesta no prosperó, pero generó un debate en donde los legisladores cartistas aseguraron que ese incremento fue aprobado en la sesión de Diputados, pero no fue incluido en el proyecto de presupuesto remitido al Senado; en tanto que el presidente de la Comisión de Presupuesto de Diputados, Arnaldo Samaniego (ANR oficialista), dijo que se mocionó el incremento pero no se votó.