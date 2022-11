PGN 2023: senadores pedirían incluir aumento de G. 500.000 para personal de salud

Las comisiones de Hacienda y Presupuesto, que preside Rodríguez (FG); y la de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, que dirige el senador Pedro Santa Cruz (FG), se reunieron ayer en forma conjunta para analizar el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2023.

El plan de gasto presentado por el Poder Ejecutivo fue modificado por la Cámara de Diputados, que aprobó aumentos salariales y creaciones de cargos, lo que desde la víspera está en debate en las referidas comisiones, que en la fecha emitirá el dictamen para su estudio en plenaria de la Cámara Alta.

Antes del inicio de la reunión conjunta de las comisiones, ABC consultó al senador Rodríguez sobre lo aprobado por los diputados y, en ese contexto, adelantó que el PGN será modificado porque existen pedidos de los senadores, como por ejemplo en Salud, Educación, Universidad Nacional de Asunción, Poder Judicial.

Lea más: PGN 2023 remitido al Senado no prevé aumento salarial en Salud Pública

Con respecto al aumento salarial de G. 500.000 para el personal de blanco de salud que la Cámara Baja finalmente no incluyó en el proyecto remitido al Senado, dijo que “hay senadores que vamos a pedir eso”.

Rodríguez afirmó que “lo más calamitoso del Ministerio de Salud es que se le recortó US$ 142 millones y lo más grave es que no está presupuestado los US$ 200 millones de deudas con las farmacéuticas”.

A su criterio estos temas serán bien estudiados, con responsabilidad, “no es que vamos a hacer cualquier desastre, pero vamos a mirar muy bien”, enfatizó.

Creaciones de cargos

En lo que respecta a los más de 1.300 cargos creados, mencionó que en un 90% están en salud y educación, “y estamos mal en salud y en la educación, yo no miraría por ahí esa cuestión”, indicó.

El senador expresó que lo más raro que vio en el presupuesto es que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), debe US$ 100 millones por propiedades que el Estado tomó para distribuir en colonias rurales, por lo que estudiarán como incluir y si es posible el monto total.

Lea más: PGN 2023: Hacienda pide recortes y UNA mantener aumentos

Argumentó que hay gente a quien se le sacó su propiedad hace años y no se le está pagando, lo que a su criterio sucede porque luego se les “extorsiona” a cambio de un porcentaje.

Rodríguez defendió la atribución que tienen para modificar el proyecto de presupuesto y, por el contrario, dijo que el Ejecutivo no tiene atribuciones para vetar el presupuesto modificado por el Poder Legislativo. “Acá se quiere hacer creer que la ley de presupuesto general es una ley común, y por lo tanto puede ser vetada por el Poder Ejecutivo, esto no es cierto, hay dos artículos específicos que nos dicen como manejar el presupuesto general de la Nación”, argumentó.