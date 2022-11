MOPC hará una reprogramación para pagar por el puente a Chaco’i y la franja costera de Pilar

El titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Rodolfo Segovia, señaló ayer que se encuentran analizando una reprogramación presupuestaria en la institución, para honrar al menos una parte de la millonaria deuda que está acumulando la institución por la franja costera de Pilar y el puente que unirá Asunción con Chaco’i.

Los pagos pendientes por ambas obras sobrepasan los US$ 65 millones, por lo que las construcciones podrían suspenderse, situación que ya fue advertida por las firmas contratistas.

En una entrevista con este diario, durante el marco del Foro 50° Aniversario de la Cámara Paraguaya de Consultores, que se realizó ayer en el Sheraton, el ministro Segovia señaló que tienen “reservado” recursos para el pago de anticipos de algunas obras y que, para no impactar fuertemente en el déficit fiscal de Hacienda, proyectan direccionar estos fondos en la retribución de las deudas.

“Nosotros tenemos reservados recursos para pagar anticipos, tanto de la bioceánica (tramo Mariscal Estigarribia-Pozo Hondo) como de la ruta PY12 (tramo Nanawa-General Bruguez). Si no llegan los plazos para pagar eso, vamos a tener algunos recursos. También preocupa a Hacienda su déficit fiscal, por lo que deberíamos tener unos saldos que vamos a reprogramar para pagar las deudas, principalmente el puente a Chaco’i y la franja costera de Pilar”, expresó.

Pero el ministro adelantó que con esta reprogramación no se podrán honrar todas las deudas pendientes. “Con esa reprogramación queremos llegar a (culminar) este año. No digo que vamos a pagar toda la deuda, pero al menos esos recursos que tenemos asignados de pago de anticipos, que si no llegamos a los plazos, vamos a reprogramar este noviembre para saber con qué recursos vamos a contar a fin de que podamos abonar esas deudas”, expresó.

¿Por qué MOPC está acumulando tanta deuda?

Según gremios del sector de la construcción, la deuda del MOPC por las obras en ejecución llegan a casi US$ 400 millones. En este sentido, el ministro Segovia dijo que esto está ocurriendo porque con el plan financiero de Hacienda se recortó US$ 500 millones del presupuesto aprobado de la cartera de Estado para este año, justamente por la falta de disponibilidad.

“Todo esto fue a raíz de la pandemia, entonces el ministerio de Hacienda ahora está viendo la forma de volver a darnos esos recursos para calzar nuestras deudas. Esperemos que parte de este recorte Hacienda nos vuelva a reasignar”, expresó.

El ministro también señaló que esta semana estarán desembolsando US$ 70 millones de las deudas pendientes a las contratistas, de un crédito programático del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que fue aprobado por el Congreso para el efecto.

“Son circunstancias que estamos manejando con el Ministerio de Hacienda. Ayer y anteayer se firmó un decreto del programático de US$ 70 millones del BID, con lo cual vamos a estar honrando y viendo ya en el transcurso de esta semana o la próxima”, expresó.

Aclaró que también pagarán una deuda importante que tenían en la obra del hospital de Coronel Oviedo, para lo cual también ya consiguieron G. 34.000 millones en Hacienda.