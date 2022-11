PGN 2023: comisiones del Senado reasignaron recursos por unos US$ 25 millones

Las referidas comisiones asesoras del Senado aprobaron ayer las últimas modificaciones en lo que hace a los articulados del proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2023, a fin elaborar el dictamen que será tratado sesión extraordinaria el próximo martes 27.

El senador Miguel Fulgencio Rodríguez (FG), presidente de la Comisión de Hacienda, informó ayer tras la reunión que concluyeron el análisis del plan de gasto, que en algunos casos se respetó el dictamen de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso y lo aprobado por la Cámara de Diputados, por lo que hoy estarán trabajando en el ajuste final de las modificaciones efectuadas, que aseguró “no es mucho”.

Dijo que se reasignaron recursos a algunos programas, pero sin salirse del tope de déficit fiscal del 2,3% del PIB ni del monto total de G. 105 billones planteados por el Poder Ejecutivo. Citó reasignaciones en materia de salarios para los docentes, el personal de salud y del Senado, aunque no precisó montos argumentando que tras ajustarse las modificaciones aprobadas se darán a conocer los detalles.

Lea más: PGN 2023: senadores pedirían incluir aumento de G. 500.000 para personal de salud

El legislador confirmó que se aprobaron los más de 1.340 cargos que fueron creados por Diputados, que dijo fueron mayoritariamente para las universidades y casi 80 en la Cámara Baja. “Eso no se tocó”, afirmó ante la consulta de que decisión tomaron al respecto.

El presidente de la Comisión de Hacienda insistió en que no se aumentó el presupuesto presentado por el Ejecutivo, sino que se hicieron reasignaciones y que el monto estaría en torno a los US$ 25 millones. En ese sentido, expresó que sumando lo de la comisión bicameral, lo aprobado en Diputados y el dictamen de las comisiones del Senado, las reasignaciones suman unos US$ 75 millones.

Menos inversiones y más gastos rígidos

El senador Stephan Rasmussen (PQ), miembro de la Comisión de Hacienda, reiteró ayer que se aumento el gasto rígido en el presupuesto y que lastimosamente los que votaron en contra fueron minoría.

Explicó que en la reunión del martes último se aprobó incrementos salariales y creaciones de cargos en el Congreso, el Senado, Diputados, en Salud, temas que serán discutidos de nuevo en plenaria del Senado atendiendo que existen dos posiciones: aumento del gasto rígido de manera importante o mantener el dictamen de la Comisión Bicameral de Presupuesto, que es más mesurado.

Lea más: PGN 2023: clase política está muy populista, dice senador

El parlamentario de la oposición afirmó que para las reasignaciones se sacaron recursos de gastos de capital, principalmente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), y se destinó a gastos rígidos. En ese contexto, refirió que el gasto de capital es una inversión que tiene un repago, porque si se hace una ruta, un puente o cualquier construcción genera empleo, ingresos, aumenta el PIB; en tanto que los gastos rígidos no tiene un repago directo, por lo que “es preocupante que cada vez se infle más los gastos rígidos”.

Proyectos en las diferentes instancias

El Ejecutivo había presentado al Congreso a inicios de setiembre un proyecto de presupuesto que asciende a G. 102,6 billones (US$ 14.454 millones), con un déficit fiscal de 1,5% como lo establece la Ley de Responsabilidad Fiscal, pero solicitando que el saldo rojo pase a 2,3% del PIB, con lo que el total llegaría a G. 105,1 billones (US$ 14.818 millones).

La comisión bicameral en su dictamen elevó el tope de déficit e incorporó gastos, por lo que el plan pasó a más de G. 105,2 billones (US$ 14.834 millones); a lo que Diputados luego le sumó otros incrementos que llevaron a G. 105,3 billones (US$ 14.838 millones).