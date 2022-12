EBY declara desierta licitación de LT 500 kV

Durante el encuentro, los directores aprobaron la única oferta que habían recibida, presentada en este caso por Siemens-Rieder Aña Cua ATE, que es para la construcción de la Estación de Maniobra de Yacyretá (EMY). Los documentos serán enviados al Consejo de Administración de la EBY para su análisis y posterior aprobación.

Los directores de la EBY decidieron también iniciar un nuevo el proceso de llamado a concurso de precios para la construcción de las Líneas de 500 KV.

Lea más: htRealizaron apertura de sobres de ofertas para la construccion y puesta en marcha de interconexion en 500 kv entre Aña Cuá y la central hidroelectrica Yacyretá

Esta determinación la tomaron porque las costizaciones de las empresas participantes estaban muy alejadas de los precios referenciales. De esta manera el nuevo proceso permitirá la participación de más empresas paraguayas y argentinas. El orden sería en un 50% por margen.

Lea más: Aña Cuá: primera turbina estaría en funcionamiento en este gobierno, dicen

“Analizamos las obras de Aña Cuá y vamos a declarar desierto un proceso licitatorio para la construcción de la línea de 500 kV. Las ofertas están muy por encima de los precios referenciales que tenemos, que están por el orden de US$ 16 millones aproximadamente, que va a conectar Aña Cuá con Yacyretá”, manifestó Duarte Frutos.

Agregó que las ofertas fueron de US$ 33 millones y otra de US$ 27 millones. “Obviamente para nosotros eso no calza con el presupuesto que tenemos. Vamos a llamar rápidamente a un concurso de precios”, indicó.

Afectados por EBY reclaman mayor ocupación laboral

A través del intendente municipal de San Cosme y San Damián (Itapúa), Juan Santacruz; concejales municipales y dirigentes de comisiones sociales, los afectados por la represa de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY), reclamaron hoy mayor ocupación laboral. Así lo comentó el director paraguayo de la entidad, Nicanor Duarte Frutos, al salir de una reunión con las autoridades municipales.

Lea más: Sancosmeños se manifestaron para pedir trabajo y enajenamiento de viviendas

“Reclamaron mayor ocupación laboral y vamos a resolver favorablemente, porque son demandas legítimas y se trata de personas que fueron realmente afectadas por la represa. Ellos ya están trabajando pero necesitan más trabajo y más apoyo social”, indicó el titular de la EBY.

Según informó la institución, durante el encuentro analizaron las modalidades de trabajo que vienen ejecutando en la zona de influencia con inversión de Yacyretá, especialmente en materia de limpieza y mantenimiento de infraestructuras de la binacional y de los propios barrios del municipio.

También analizaron las posibilidades de ampliar los frentes de trabajo en el distrito, para dar más oportunidades laborales a los pobladores de la zona.

En la reunión se conformó una mesa de trabajo para analizar reivindicaciones de larga data que vienen planteando los vecinos del citado distrito, especialmente en materia de afectaciones por la construcción de la represa.

El equipo de trabajo preparará un cronograma de trabajo con las autoridades municipales y los dirigentes sociales para analizar puntualmente cada caso.