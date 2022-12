PGN 2023: inflaron los ingresos en G. 184.000 millones para calzar aumentos

Los números fueron expuestos ayer durante la audiencia pública de rendición de cuentas que realizó el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, junto con los viceministros: de Economía, Iván Haas; de Administración Financiera, Marco Elizeche; y de Tributación, Óscar Orué.

El titular de la cartera abrió la audiencia señalando que este fue un año complejo y desafiante, afectados por varios choques combinados que tuvieron impactos en la economía nacional y, sobre todo, en los grupos más vulnerables.

Dijo que aún en las condiciones adversas, se respondió a cada uno de estos eventos con todas las herramientas disponibles, poniendo como centro de las políticas públicas a las personas.

Lea más: PGN 2023: aumentos costarán US$ 37 millones y nuevos cargos llegan a 2.900

A criterio del ministro existen aún desafíos y riesgos que deben ser atendidos, por lo que no se puede seguir postergando decisiones y que se impone avanzar en los procesos de reformas para así brindar respuestas a la ciudadanía, que exige mejores servicios y eliminar los obstáculos que limitan el crecimiento y el desarrollo sostenido de nuestro país.

En ese contexto, mencionó que desde el gobierno vienen trabajando en la propuesta de cambios estructurales que permita tener una administración más eficiente y destacó la importancia de los consensos y la necesidad de poder contar con un presupuesto que mantenga las bases de la razonabilidad, la prudencia y la sostenibilidad financiera.

Inflado presupuesto 2023

El proyecto de presupuesto 2023 fue aprobado por la Cámara de Senadores el último martes 29 y devuelto a consideración de la Cámara de Diputados, que tiene plazo hasta la próxima semana para expedirse sobre las modificaciones introducidas, que implican más subas salariales y creaciones de cargos.

El viceministro Elizeche, por su parte, durante su exposición señaló que todavía no tenían los números finales de lo que pasó en Senadores, pero que básicamente de acuerdo al dictamen de la Comisión de Hacienda de la cámara, se identificó un aumento de G. 175.000 millones (US$ 25 millones).

Lea más: PGN 2023: diputados en campaña electoral reparten sueldos, bonificaciones y cargos

Explicó que el Ejecutivo solicitó la aprobación de un proyecto de presupuesto (más adenda y déficit de 2,3% del PIB) de G. 105,2 billones (US$ 14.818 millones y se aprobó unos G. 105,3 billones (US$ 14.834 millones) en el Senado.

Afirmó que la diferencia de US$ 25 millones no preocupa, porque está dentro del tope de déficit fiscal de 2,3%, pero sí es preocupante las reasignaciones realizadas debido a que llevaron fondos destinados a gastos de capital a cubrir gastos corrientes e incrementaron las estimaciones de ingresos.

Más ingresos sin sustento real

Según los datos la estimación de ingresos sin sustento real se aumentó en G. 184.000 millones (US$ 25,9 millones) en recursos del Tesoro, se aprobaron incrementos en más de G. 31.000 millones (US$ 4,3 millones) en coparticipaciones tributarias no sustentadas en proyecciones reales.

Además, se incrementaron G. 348.000 millones (US$ 50 millones) en los servicios personales, se efectuaron reprogramaciones de gastos por valor de G. 164.000 millones (US$ 23,1 millones).

También se crearon más de 2.900 nuevos cargos en distintas dependencias del Estado y se incluyeron nivelaciones o aumentos salariales en algunos sectores.

Lea más: PGN 2023: clase política está muy populista, dice senador

Elizeche expresó que la mayoría de los cargos creados se implementarán en el último trimestre, por lo que para el año que viene podría ser todavía administrable estos gastos. Sin embargo, puntualizó que el gran impacto se dará en el presupuesto 2024 que ejecutará el próximo gobierno que asuma, que de entrada ya tendrá que lidiar con un mayor gasto rígido del presupuesto.

Al respecto mencionó el riesgo de que no se pueda cumplir con el plan de convergencia fiscal establecido, que prevé para el año venidero un déficit de 2,3% y para 2024 volver al tope de 1,5% del PIB, establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Igualmente, mencionó el riesgo de que otros indicadores de la referida ley no se puedan cumplir.