PGN 2023: Diputados decide el lunes sobre los gastos inflados por Senadores

El presidente de la Cámara de Diputados, Carlos María López, por Resolución N° 4730 convocó a sesión extraordinaria para el próximo lunes 5, a partir de las 11:00 horas, para considerar como único punto del orden del día el proyecto de presupuesto 2023 aprobado con modificaciones por la Cámara de Senadores el último martes 29 de noviembre.

Los diputados podrán optar entre ratificar el proyecto que habían aprobado inicialmente en la sesión del jueves 10 de noviembre o aceptar los cambios introducidos posteriormente por los senadores.

Si la Cámara Baja se ratifica, el proyecto volverá a la Cámara Alta para su definición, pero si acepta la modificación quedará sancionado y pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación. No se descarta que se ratifiquen en algunos puntos y acepten el resto, como ya sucedió en años anteriores.

Le recortaron 287 cargos

Las versiones preliminares apuntan a que Diputados se ratificaría en su proyecto, teniendo en cuenta que el Senado le recortó los 287 nuevos cargos que había creado para el año venidero y los fondos fueron destinados a financiar gastos de otras instituciones.

A propuesta del senador Amado Florentín (PLRA) y con el apoyo de su colega Silvio “Beto” Ovelar (ANR), quien argumentó que la Cámara Baja ya no necesita más funcionarios, la plenaria aprobó por mayoría de votos eliminar esos cargos.

El senador Miguel Fulgencio Rodríguez (FG), presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, se opuso a esta determinación señalando que “los problemas de ellos que lo solucionen ellos”.

Los números del proyecto

El Ejecutivo había solicitado al Congreso la aprobación de un presupuesto (incluyendo adenda y déficit de 2,3% del PIB) de G. 105,2 billones (US$ 14.818 millones), Diputados aprobó G. 105,3 billones (US$ 14.838 millones) y Senadores lo aumentó a más de G. 105,3 billones (US$ 14.842 millones).

Los datos preliminares manejados por el Ministerio de Hacienda, indican que en las diversas instancias del estudio se incrementó en G. 175.000 millones (US$ 25 millones) y se crearon 2.900 nuevos cargos.

Además, se aumentó la estimación de ingresos sin sustento real en G. 184.000 millones (US$ 25,9 millones) en lo que respecta a recursos del Tesoro, también se aprobaron incrementos en más de G. 31.000 millones (US$ 4,3 millones) en coparticipaciones tributarias no sustentadas en proyecciones reales.

Igualmente, se incrementaron G. 348.000 millones (US$ 50 millones) en los servicios personales y se efectuaron reprogramaciones de gastos por valor de G. 164.000 millones (US$ 23,1 millones).

El Ministerio de Hacienda había puesto todas sus fichas al Senado para desinflar el gasto, pero en esta instancia terminaron elevando aún más. Ante este panorama, desde la cartera no se descarta recomendar al Ejecutivo la aplicación de un veto parcial.