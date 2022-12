Copaco insiste en la aprobación del “negocio” de Vox y Rivada Networks

La Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) sigue insistiendo para poder ceder el espectro de Hola Paraguay SA (Vox) a la empresa estadounidense Rivada Networks, compañía que está pretendiendo explotar la red de la telefónica pública.

Sante Vallese, presidente de la compañía, otorgó ayer una entrevista a este diario, tras mantenerse en silencio sobre el tema por una supuesta confidencialidad, en la que admitió que solo esperan un dictamen de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección General de Empresas Públicas (DGEP) para rubricar un acuerdo con la firma estadounidense, si tienen la autorización para hacerlo.

“Nosotros remitimos el modelo del acuerdo a la Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección General de Empresas Públicas (DGEP) para que hagan un dictamen correspondiente y que se tenga que cambiar lo que se tenga que cambiar. Eso se va a suscribir una vez que se tenga el visto bueno o si la sugerencia de ellos es aceptada por la otra empresa (Rivada)”, expresó.

Dice que no es un arrendamiento, pero estatal cobrará US$ 10 millones

Al mismo tiempo, Vallese señaló que no se trata de un arrendamiento del espectro de Vox o Copaco, sino de una inversión que hará la empresa norteamericana para mejorar la conectividad de la telefónica pública. “Ellos van a desarrollar una red de telecomunicaciones para nosotros y esa red va a ser explotada por Vox y la frecuencia es de Vox, y los que van a facturar a los clientes seremos nosotros (Vox)”, indicó.

Cuando se le señaló que si no se trata de un arrendamiento, por qué motivo Vox cobrará 10 millones de dólares a Rivada, dijo: “Nosotros ponemos a disposición del negocio la frecuencia y lo ponemos por 10 millones de dólares como inicial, que nos pagarán de a 2 millones de dólares (en cuotas), para que nosotros podamos comprar tanto terminales como móviles”.

Agregó que si no se firma el acuerdo con la firma extranjera, ésta buscará invertir en otros países como Bolivia. “Si nosotros no resolvemos y si no hay un tiempo, me imagino que van a buscar otros países, como por ejemplo Bolivia, donde también querían invertir”, indicó.

Alega que no es necesaria autorización de Conatel, pese a la ley

Respecto a si la Comisión Nacional de Comunicaciones (Conatel) debe autorizar la cesión del espectro, Vallese señaló: “Nosotros entendemos que no, porque no hay una venta de espectro, eso se mal entendió, porque por problemas de confidencialidad yo no podía salir a hablar”, expresó.

En este sentido, la Ley N° 642/96 de Telecomunicaciones es muy clara, pues si bien la normativa permite transferir los espectros, esto solo se puede concretar previa autorización de Conatel.

Justamente esto se cuestionó en su momento por el hecho de que la empresa intermediaria entre Vox y Rivada Networks, que es Go Paraguay, está presidida por Maximiliano Morel Gadea, el hijo del seccionalero Carlos Morel Martínez, miembro titular del Consejo de Conatel. Esto debido a que la institución reguladora debe dar su autorización para que el “negocio” se realice.

Vox percibirá US$ 10 millones

Sante Vallese presentó en la audiencia pública que se realizó el lunes, en la Cámara de Diputados, la propuesta de “inversión” para Vox, de parte de la empresa americana Rivada Networks. Indicó que el arribo a un acuerdo significará para Vox un ingreso de 10 millones de dólares, de los cuales 2 millones de dólares ingresarán a la firma del acuerdo, 2 millones a los 45 días de la firma del acuerdo y el resto en pagos de 2 millones de dólares anuales. Explicó que el acuerdo está proyectado por 20 años.