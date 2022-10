Firma de EE.UU. confirma negociaciones para explotar espectro de Vox

La compañía norteamericana Rivada Network confirmó a ABC Color que están negociando con autoridades Hola Paraguay SA (Vox), satélite de Copaco, para poder arrendar el espectro de dicha telefonía pública, con el propósito de invertir y explotar las frecuencias de la empresa estatal.

En una videoconferencia, Diego von Stauffenberg, vocero oficial de Rivada Network, explicó que lo que busca la compañía es invertir hasta US$ 500 millones en infraestructura de telecomunicaciones “para hacer que la red de Vox sea más eficiente, más rápida, más fuerte y que llegue a todos los rincones de Paraguay”.

Al mismo tiempo, señaló que cuando se habla de arrendar el espectro, en este caso “se habla de permitir a Rivada de desplegar infraestructura, usar, y gestionar el espectro de Vox, en beneficio de Vox y que la telefonía pública no abdica al uso del espectro, sino que intensificará el uso de su espectro”.

“Si la palabra arrendar no es adecuada conforme al derecho paraguayo, confiamos en que, de ser aprobada la propuesta, la terminología correcta será aplicada en el acuerdo final”, expresó.

¿Cuál será el negocio de la compañía norteamericana?

El negocio de la firma norteamericana es que cobrará a Vox por la capacidad de las mejoras que utilice de las redes modernizadas por Rivada Network y, además, la empresa norteamericana recibirá el derecho de comercializar la conectividad no utilizada por Vox, que podrán ser adquiridas por otras operadoras interesadas del país.

“Estamos buscando y hablando con Vox sobre un proyecto donde todos ganarían, es un modelo mayorista, donde nosotros estamos buscando hacer una inversión en infraestructura. Ahí es donde Vox o cualquier compañía entra en este modelo mayorista y no tendrían que poner cientos de millones de dólares en infraestructura de telecomunicaciones”, expresó Stauffenberg.

En este sentido, agregó que en lugar de que Vox tenga que endeudarse y gastar cientos de millones de dólares en el despliegue de infraestructura, la estatal sólo pagaría por la capacidad que utilice, y que “esto afecta positiva y directamente a los clientes actuales y futuros en cuanto a la calidad y precio del servicio”.

Añadió que la idea es que la telefónica pública, hoy con serios problemas financieros, entre en un modelo de “red como servicio”, es decir, únicamente pague por la prestación del servicio de uso de la red en la que Rivada invierte.

“Rivada Networks ha discutido ampliamente con instancias gubernamentales y con la empresa Vox (Hola Paraguay) sobre un acuerdo de colaboración, un borrador de acuerdo, en proceso de evaluación, se ha sometido a consulta de las autoridades siguiendo rigurosamente la ley paraguaya”, expresó.

Ya se tiene un memorando de entendimiento y un acuerdo de confidencialidad

Asimismo, añadió que la empresa norteamericana no será “una competencia para Vox, ni para los otros operadores que están actualmente en el país”, pues comercializará la conectividad a compradores mayoristas. Cuando se le preguntó si solamente pagarán US$ 10 millones por arrendar el espectro de Vox, indicó que no podría dar detalles al respecto, por un acuerdo de confidencialidad que tienen con la telefónica.

En este sentido dijo que se posee un acuerdo de confidencialidad y un memorando de entendimiento entre ambas partes estudiando las posibilidades y que las autoridades locales todavía no se han manifestado ni a favor ni en contra de dicha propuesta y se espera que, en su momento, “soliciten más información o enmiendas, tanto al contenido como al vocabulario utilizado en la propuesta”.

BID está interesado en financiar

Stauffenberg señaló que esto “se convertiría en un estrella de latinoamérica, por lo que el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) está interesado en financiar”, porque “lo ven como un modelo para los demás países de latinoamérica”.

“Estamos explorando todos los detalles, pero obviamente vamos a estar enfocados en encaminarnos en la ley, mientras exploramos las posibilidades de cómo construir este proyecto que va a beneficiar a todos, incluyendo la contratación de más empleados y más dinero para Vox, mejor señal, etc. Eso es lo que estamos logrando hacer”, expresó.

Añadió que esto es algo que varios operadores de telecomunicaciones hacen alrededor del mundo en zonas rurales donde no tiene sentido que varios operadores desplieguen infraestructura. El concepto se llama “RAN sharing” o en español “compartición de red de acceso” y es una medida para compartir infraestructura y evitar duplicar inversiones en zonas poco rentables.