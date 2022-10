El nexo de Rivada Networks en el país es hijo del director titular de Conatel

Siguen saltando hechos llamativos en el marco de la sigilosa negociación de Copaco, cuyo titular es Sante Vallese, con la empresa estadounidense Rivada Networks, a la que pretenden ceder el espectro de Hola Paraguay (Vox), hecho que los trabajadores de la estatal consideran como una “entrega camuflada”.

Ahora se pudo corroborar que el nexo de la compañía norteamericana en el país, el empresario Maximiliano Morel Gadea, es hijo del seccionalero Carlos Morel Martínez, director titular de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), institución que, coincidentemente, debe autorizar el “negocio” que aspira Rivada Networks a través de un acuerdo con Vox.

Según la planilla oficial de Conatel, Morel Martínez se desempeña como director titular de la institución y percibe un salario de más de G. 26 millones, según los registros hasta setiembre. Además de su alto puesto en Conatel preside la Seccional Colorada Nº 1 Jaime Peña de la capital.

Lea más: Firma de EE.UU. confirma negociaciones para explotar espectro de Vox

El alto funcionario de Conatel, que está en el cargo mencionado desde abril del 2019, es uno de los más cercanos al presidente de la institución, Juan Carlos Duarte, con quien comparte constantemente viajes en representación de la institución o inauguraciones oficiales del Gobierno.

Por esta razón, se sospecha que este vínculo familiar de los Morel podría ser una ventaja para Rivada Networks en Conatel, a la hora de conseguir las autorizaciones para arrendar el espectro radioeléctrico de Hola Paraguay.

Es una “mera coincidencia”, afirma Morel hijo

Consultamos a Morel hijo si el alto puesto de su padre en la entidad reguladora de las telecomunicaciones podría ser alguna ventaja para la firma estadounidense donde trabaja, a la hora de conseguir las autorizaciones para arrendar el espectro de Vox, señaló que esto es una “mera coincidencia”.

“Es correcto que es mi papá, pero es una mera coincidencia, visto que yo soy empresario del rubro privado hace años. Y en lo que respecta a la autorización (de Conatel a Rivada) no veo que sea ninguna ventaja. Si se ajusta a la ley se haría, si no, no. Por supuesto, mi papá no tiene participación alguna en este emprendimiento”, expresó Morel Gadea a través de mensajes vía Whatsapp.

Cuando se le insistió si como miembro del directorio, su padre no operaría a favor de Rivada a instancias de Conatel, atendiendo a que todo tiene que ser autorizado por dicha institución, según el marco legal vigente, señaló: “Sí tenes toda la razón, pero eso no significa que Carlos (su padre) o algún miembro del directorio opere a favor de esta u otra empresa. La empresa Rivada es una empresa que cotiza en la bolsa y se rige por estándares y cumplimientos estrictos de legalidad”, resaltó.

Al mismo tiempo, manifestó que “es inaceptable que hayan acuerdos fuera del marco legal de Paraguay o cualquier otro país”.

Lea más: Cesión de espectro será una “entrega camuflada”, advierten trabajadores de Copaco

Hace dos años que trabaja con Rivada

Igualmente, Morel Gadea señaló que hace 2 años trabaja con Rivada Networks, pero que actualmente no tiene vínculo legal con la compañía debido a que su contrato con ellos está vencido.

Empero, el empresario fue el nexo de una de una entrevista que este diario realizó el lunes último al vocero oficial de la compañía norteamericana, Diego von Stauffenberg y participó activamente en las explicaciones de lo que pretende la compañía con el arrendamiento del espectro de Hola Paraguay.

En esa entrevista, el vocero de Rivada, Stauffenberg, confirmó que la empresa pretende invertir hasta US$ 500 millones en infraestructura de telecomunicaciones “para hacer que la red de Vox sea más eficiente, más rápida, más fuerte y que llegue a todos los rincones de Paraguay”.

Al mismo tiempo, señaló que cuando se habla de arrendar el espectro, en este caso “se habla de permitir a Rivada de desplegar infraestructura, usar, y gestionar el espectro de Vox, en beneficio de Vox y que la telefonía pública no abdica al uso del espectro, sino que intensificará el uso de su espectro”.

Lea más: Empresas públicas analiza pedido de Copaco para ‘ceder’ espectro de Vox

El negocio que busca Rivada

El negocio que busca la firma norteamericana, al arrendar el espectro de la telefónica pública, es que cobrará a Vox por la capacidad de las mejoras que utilice de las redes modernizadas por Rivada Networks y, además, la empresa norteamericana recibirá el derecho de comercializar la conectividad no utilizada por Vox, que podrán ser adquiridas por otras operadoras interesadas del país.

“Estamos buscando y hablando con Vox sobre un proyecto donde todos ganarían, es un modelo mayorista, donde nosotros estamos buscando hacer una inversión en infraestructura. Ahí es donde Vox o cualquier compañía entra en este modelo mayorista y no tendrían que poner cientos de millones de dólares en infraestructura de telecomunicaciones”, expresó Diego von Stauffenberg, vocero oficial de Rivada .

En este sentido, agregó que en lugar de que Vox tenga que endeudarse y gastar cientos de millones de dólares en el despliegue de infraestructura, la estatal sólo pagaría por la capacidad que utilice, y que “esto afecta positiva y directamente a los clientes actuales y futuros en cuanto a la calidad y precio del servicio”.

Añadió que la idea es que la telefónica pública, hoy con serios problemas financieros, entre en un modelo de “red como servicio”, es decir, únicamente pague por la prestación del servicio de uso de la red en la que Rivada invierte. Según los datos, se pagaría solo US$ 10 millones a Vox por arrendar el espectro, pero solo se haría una entrega de US$ 2 millones y el resto en cuotas, pero Stauffenberg evitó opinar al respecto por confidencialidad.